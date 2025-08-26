Una nueva jornada del paro de controladores aéreos en Argentina causa importantes cancelaciones y demoras en los vuelos este martes 26 de agosto de 2025, impactando a más de 15.000 pasajeros, según informó Aerolíneas Argentinas, incluidos los viajeros que tenían programados vuelos en el aeropuerto Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba.

La medida de fuerza, impulsada por el gremio ATEPSA en reclamo de aumento salarial, afecta la programación aérea hasta el próximo sábado 30 de agosto, después de sus dos primeros capítulos, el pasado viernes 22 y el domingo 24 de agosto.

Aerolíneas Argentinas ha sido una de las compañías más afectadas, emitiendo un comunicado oficial que detalla la alteración de su programación para este martes.

De una operación prevista de 295 vuelos, 178 servicios se vieron comprometidos: 82 vuelos cancelados, todos ellos de cabotaje, y 96 vuelos reprogramados.

Esta situación eleva la cifra de damnificados a unos 15.000 pasajeros solo en esta aerolínea.

La medida del martes

No habrá despegues en dos franjas horarias cruciales de este martes 26 de agosto: de 7 a 10 de la mañana y de 14 a 17 horas. La compañía lamentó profundamente los inconvenientes generados y reafirmó su compromiso con un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad.

En Córdoba

En tanto, en el aeropuerto Ambrosio Taravella, en Córdoba capital, el impacto es total, puesto que los controladores que están establecidos en esa estación confirmaron la adhesión a la medida de fuerza.

La actividad, pasadas las 7, es limitada, ya que muchos vuelos fueron reprogramados para despegar antes de la medida y otros para la noche, cuando culmine el paro.

Cronograma

El cronograma dispuesto por el gremio continuará afectando la actividad aérea. Además de las interrupciones de hoy, los próximos días también presentarán restricciones:

Jueves 28 de agosto: se impedirán los despegues entre las 13 y las 16 horas.

Sábado 30 de agosto: la medida de fuerza concluirá con dos paros, que tendrán lugar de 13 a 16 horas y de 19 a 22 horas.

La naturaleza de estas medidas, que impiden despegues de todo tipo en el país, incidirá en los horarios de arribos y partidas durante toda la jornada en los días señalados.

El reclamo gremial

La protesta del gremio de controladores aéreos, ATEPSA, tiene como principal objetivo un aumento salarial.