Luego de cuatro meses de investigaciones, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo un operativo en la localidad de Tancacha.

Allí detuvieron a un hombre de 41 años que vendía drogas desde su domicilio y bajo la modalidad “delivery”. El sujeto es empleado municipal en esa localidad.

Los trabajos se llevaron a cabo un domicilio ubicado sobre calle Belgrano al 100, donde los efectivos de la FPA secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y distintos elementos de interés para la causa.

Además, el detenido fue imputado por el delito de Comercialización de Estupefacientes Agravada ya que se constató que entre sus compradores se encontraban menores de 18 años.

No es la primera vez que un empleado municipal de Tancacha es detenido por vender sustancias ilegales. En junio de este año, la FPA había detenido por este motivo a un joven de 27 años que también trabajaba en el municipio.