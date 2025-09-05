El Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo informó que este sábado 6 de septiembre se acreditará el monto de septiembre a beneficiarios de la Tarjeta Social.

Cobrarán todos los beneficiarios de Capital, interior provincial y personas mayores. Vale destacar que el monto es de 35.000 pesos y habrá tiempo hasta el 30 de septiembre para agotar el saldo.

Este sábado 6 también se acreditará a los beneficiarios de la Tarjeta Social para Celiacos.

Cabe recordar que la Tarjeta Social es un programa del Gobierno de Córdoba que permite comprar alimentos para cubrir necesidades básicas. Está destinado a las familias cordobesas que se encuentran por debajo de la línea de indigencia.