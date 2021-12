Los taxistas de Córdoba nucleados en diferentes agrupaciones anunciaron para este jueves a media mañana asambleas en varios puntos de la ciudad y se podría resentir el servicio público de transporte.

Algunos de los lugares elegidos para las asambleas serán las paradas más conocidas como la terminal de ómnibus y el aeropuerto según confirmó Miguel Arias del sindicato de peones de taxis a Radio Universidad.

Los trabajadores de autos de alquiler reclaman que la Municipalidad de Córdoba autorice la suba de las tarifas de los viajes del 30% antes de las fiestas de fin de año.

Algunos dirigentes no descartaron posibles medidas de fuerza para los próximos días si no tienen una respuesta positiva a sus reclamos. Hasta el momento, no fueron convocados por el municipio para tratar el tema.

La asambleas se iniciarán a las 10 de la mañana y se extenderían al menos hasta el mediodía de este jueves.