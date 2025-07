Taxistas preocupados por el corte del suministro de GNC

Como consecuencia de la decisión del Gobierno Nacional a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), este martes se cortó el suministro de GNC para vehículos durante 24 horas, para garantizar el consumo en hogares.

En un principio, el corte se extendía hasta las 14 horas de este jueves, aunque se evaluaría la situación para revisar esta medida que viene afectando a Córdoba y a otras provincias de la región Centro, Cuyo y Costa Atlántica de Argentina.

La decisión se tomó debido al consumo récord provocado por la ola de frío y a las complicaciones de inyección desde algunos yacimientos de Vaca Muerta. En resumen, por las bajas temperaturas que se registraron en los últimos días.

Respecto de la carga en automóviles, se decidió el corte de suministro en varias industrias con contratos “interrumpibles” y con contratos firmes “con ventana”, como así también se redujeron las exportaciones a Chile.

La situación de los taxistas

En declaraciones al programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el steaming de SRT Media, Claudio López del Sindicatos de taxistas de Córdoba, dijo que de la ola polar se sabía hace semanas por lo que se preguntan por qué el Gobierno Nacional no hizo algo antes de llegar a esta situación.

Ubicados en el sindicato de taxis de Córdoba, en San Luis y La Cañada, su secretario de prensa nos dijo que “nos preocupa porque este sector sigue siendo cada vez por distintos factores y actores, golpeados.”

Hay dos tipos de trabajadores de taxis, los propietarios y los choferes y al parecer todos están complicados hoy, porque los vehículos que antes eran dual, hoy son cada vez menos, y andan solamente a gas.

“Ante esta situación económica que vivimos, al taxista le cuesta mantener el taxi, imagínese que con gas, ya no le dan los números, imagínese con el combustible nafta. Vemos que hay falta de planificación por parte de los políticos en prevenir esto, porque es un sector micropymes, como hay otros sectores de la economía que también lo padecen”, puntualizó López.

Por culpa de la ola polar

Esto del cambio climático, de la ola polar, se sabía hace varios días, por lo que al planteárselo al vocero de los taxistas se quejó respecto de que “no se sabía hace varios días, se sabía hace semanas. Ya lo venían anunciando en las redes, decían que se venía una ola polar y los políticos deben planificar para no complicarles la vida a la gente. Hoy en día el taxista, el chofer, pierde entre 40 y 50 mil pesos.”

Asimismo Claudio López señaló sobre si los taxistas pueden usar los vehículos a nafta, “ya no es tan fácil. Hoy en la nafta, la verdad que es un privilegio prácticamente. Más en nuestro sector el que lo pueda usar, no creo. Me parece que ahí es donde se resiente nuestro sector y nos preocupa mucho porque vamos a estar prendiendo vela cada vez que se ponga frío porque va a haber corte de gas y se va a resentir nuestro servicio. El problema es que ante esta situación económica, los compañeros se sienten un poco más no trabajar un día.”

Son dos turnos los que se resienten

Un tanque de combustible, gaseoso, en este caso GNC, ¿cuánto le dura al trabajador taxista?, le preguntamos a López, quien nos explicó que “seis horas, lo máximo que le dura y después tiene que volver a cargarlo. Así que imagínese que para completar el turno, los taxistas han hecho un esfuerzo de usarlo un poco con nafta pero otro turno completo no lo pueden hacer prácticamente porque no dan los números.”

Si el suministro vuelve a la tarde, el GNC, por ejemplo, ya van a haber pasado tres turnos, le planteamos al vocero de los taxistas que se quejó afirmando lo que mencionamos y agregando que esto “sería nunca antes visto. Me parece que la clase política debe tratar de resolverle los problemas a la gente, más el Gobierno Nacional.”

El pedido a las autoridades

Para el cálculo de la tarifa que cobran los taxistas, tiene incluido el usar los vehículos con GNC, y si no van a poder usarlo con GNC, la tarifa que cobran es irrisoria y está incluido por lo que denuncian que no dan los números y agregan que “nosotros estamos pidiendo ya de hace rato lo que es alivio fiscal al intendente como para solventar algunos gastos como las cargas sociales y todo, combatir la informalidad en el sector, por esto le vamos a dar una nota, le vamos a hacer una nota al “cuarto piso” para ver qué pueden hacer ellos en cuanto a solucionar el problema del sector. Vuelvo a repetir, es una micropymes”, concluyó López.