Choferes de taxis se concentraron este martes alrededor del Concejo Deliberante, a la espera de la sesión de este jueves en la que se tratará la regulación de las aplicaciones de viaje en la ciudad.

La discusión gira en torno a las condiciones bajo las cuales se permitirá a los conductores trabajar a través de estas plataformas.

La propuesta establece requisitos para los vehículos como para los conductores y las empresas que gestionan las aplicaciones. Entre las primeros ítems, plantean que los vehículos no tengan más de diez años de antigüedad, tengan seguro, aire acondicionado, baúl con capacidad mínima y se identifiquen con el logo de la app.

El concejal de Hacemos por Córdoba, Marcos Vázquez, dialogó con este medio y señaló que el proyecto regresará al recinto con la posibilidad de incorporar modificaciones de distintos bloques: “Existen posibilidades de que lo votemos o que vuelva a comisiones si no hay acuerdo. Se está trabajando para generar un equilibrio y lograr que esta normativa funcione definitivamente en la ciudad”, afirmó.

“Vimos que pueden suceder muchas situaciones no deseadas, entonces nosotros como Estado vamos a pedir que se cumplan con ciertos requisitos para proteger a la ciudadanía”, concluyó.

Los conductores deberán contar con licencia profesional, antecedentes penales limpios, estar registrados en un sistema digital municipal y tener domicilio legal en Córdoba capital. Además, exigirán que posean ITV aprobada y vigente, seguro de accidentes personales o ART, y que no estén inscriptos en el registro de delitos sexuales.

Se limitará la jornada laboral a un máximo de 12 horas de conducción por día.

En cuanto a la oferta del servicio, la normativa propondrá una tarifa mínima equivalente al boleto del transporte urbano y establecerá un tope máximo de vehículos habilitados, calculado en un vehículo cada 375 habitantes.

Estas medidas buscan ordenar el sector y garantizar condiciones de seguridad tanto para los usuarios como para los choferes.