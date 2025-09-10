Choferes de taxis y remises iban a realizar una asamblea frente a la casa de Gobierno este miércoles por la mañana. Sin embargo, la Policía valló el sector y por esto hubo caos en el tránsito durante algunas horas.

Los trabajadores se reunieron entonces en la zona de la Terminal de Ómnibus y criticaron el accionar policial. “Queríamos ir pacificamente, nos mandan la cana para buscarnos el quilombo”, lamentó uno de los choferes en diálogo con Canal 10.

Miguel Arias, secretario general del gremio de taxistas, remarcó que reclaman porque están en contra de la ordenanza que autoriza el uso de las aplicaciones como Uber, Didi y Cabify.

“Hemos presentado un recurso de amparo en contra de la ordenanza”, explicó Arias. Además, brindó detalles de cómo afectan las aplicaciones a su día a día: “hay un 60, 70% menos de trabajo”.