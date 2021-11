La Agencia Córdoba Cultura brinda nuevos eventos culturales para todos los gustos.



Martes 23

A las 17. Visita virtual a la muestra: Paisajes en foco. Miradas desde el presente



Esta es una muestra de BIENALSUR expuesta en el Museo Caraffa. La muestra, curada por Diana Wechsler, propone revisar las ideas acerca de lo que el paisaje puede ser: un género artístico, un sitio de contemplación, un espacio habitable, una porción de territorio potencialmente explotable, un despojo. En la exhibición pueden verse pinturas de la colección y videos de artistas internacionales.

A las 18.30. Cine: Retrato de una mujer en llamas (de Céline Sciamma, Francia, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe un encargo de una condesa que consiste en realizar el retrato de bodas de su hija Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y que tiene serias dudas respecto a su próximo matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su conocimiento, por lo que se dedica a investigarla a diario. Repite el miércoles 24 a las 21, el jueves 25 y el sábado 27 a las 18.30. Entrada general 100 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 20. Cine por la diversidad: Buena vida (Delivery) (de Leonardo Di Cesare, Argentina, 2005). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



Hernán tiene 24 años y un precario trabajo de mensajero. Desde que su familia emigró a España huyendo de la crisis por la que atraviesa Argentina, vive solo en su casa familiar, ahora vacía y llena de recuerdos. Está enamorado de Patricia (Pato), una empleada de una estación de servicio que está buscando hospedaje. Hernán se ofrece a alquilarle una habitación de su propia casa. Al poco tiempo de convivencia comienza una relación amorosa aparentemente idílica. Pero, sorpresivamente, la familia de Pato llega desde una ciudad del interior y se alojan por una noche. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Martin Eden (de Pietro Marcello, Italia, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



Martin Eden es un chico humilde de pueblo que se gana la vida trabajando como marinero. Un día, Martin defiende de una agresión a Arturo, un joven de clase alta. Como agradecimiento, éste invita a Martin a su hogar y poco a poco le va introduciendo en su estilo de vida. El joven conoce así las ventajas de la educación, y ve esto como una oportunidad para progresar y convertirse en el escritor que ha decidido que quiere ser, mientras aprovecha al máximo el tiempo entre lujos. Martin recibirá un impulso inesperado cuando conozca a Elena, la hermana de Arturo, de la que se enamora al instante. Repite el miércoles 24 a las 18.30, el jueves 25 a las 21. Entrada general 100 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 21. Músicos produciendo: Breve encuentro con Pablo Lobos



En este video, Pablo Lobos, músico, compositor y productor cuenta sobre sus raíces y bases folklóricas y cómo fue mutando y combinándolas con géneros como la música popular/ciudadana y el jazz. En sus dos últimos discos hace una introspección al jazz mixturando con clásicos del folklore y temas propios en los cuales participaron músicos de la talla de Luis Salinas, Obi Homer y Hugo Fatorusso, entre otros. También adelanta e interpreta composiciones propias y reversiones de temas populares como Juana Azurduy de su último disco titulado Ona que cuenta con la participación del trompetista Marcelo Rodríguez mejor conocido como “Gillespi”.

Miércoles 24

A las 17. Actividad en torno a la muestra Hablemos. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Hablemos de Matías Farfán, Juan Coronel y el Colectivo Vihrósica pretende ser un dispositivo didáctico para iniciar el diálogo y la colaboración entre activismos, museo, centro cultural y comunidad en torno a las vivencias positivas VIH y las demandas actuales. En esta oportunidad, se llevará a cabo la charla "A tu feminismo le falta sida, a tu disidencia le falta VIH". ¿Hace falta vivir con VIH para luchar junto a los seropositivos? ¿Cómo hablar y luchar junto a los seropositivos sin vivir con VIH? ¿Cómo construir articulaciones? ¿Qué rol pueden ocupar los gremios o sindicatos? ¿En tu partido/organización se habla de VIH? ¿Militar la Nueva Ley de respuesta integral al VIH, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis y las ITS? Invitadas: Asamblea Ni Una Menos Córdoba, Eugenia Aravena (Red nacional por el reconocimiento del trabajo sexual), Anabela Romagnoli, (Pochoclo) coordinadora de la Casa del Orgullo de Córdoba e integrante de Peronismo Para la Diversidad, Lis López Patane, Presidenta de renacer VIHDA, delegada del Hospital Rawson y congresal del SEP y Gonzalo Valverde de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP). Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

A las 17. Poesía con Lily Chávez



Lily Chávez es narradora, poeta y gestora cultural. Conserva la tonada y el asombro. Es conductora radial, compiladora y coordinadora del Café Literario La bandada. Para ella, escribir es sinónimo de respirar. En este video presenta dos poesías de su autoría.

A las 20. Cineclub Al Filo: La pirámide humana (de Jean Rouch, Francia, 1961). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

La llegada de una nueva alumna, Nadine, es el punto de partida de un análisis de las relaciones interraciales en un Liceo de Abidján, en Costa de Marfil. Reunidos por Jean Rouch, los alumnos interpretan a su propio personaje en una «ficción» que se desarrolla a través de las nuevas relaciones entre blancos y negros, escenificando los lazos de amistad y las relaciones sentimentales. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Con acento cordobés: Tyago Griffo



Este ciclo de entrevistas llega al mundo del cuarteto: el latido de la identidad popular. Con el flamante Museo del Cuarteto como escenario, Santiago "Colorete” Gianola indaga de lleno en el ambiente y las carreras de los más reconocidos exponentes de este género musical. El pasado, el presente y el futuro confluyen en estos cinco programas que exploran aspectos culturales, musicales y artísticos del cuarteto desde la mirada de sus actores protagónicos. Este miércoles el entrevistado será Tyago Griffo.

A las 21. Desde el atelier de Matías Factorovich



Matias Factorovich encuentra en el arte la forma de expresarse investigando en disciplinas como la performance, la pintura, la instalación y el dibujo. Intenta siempre expresar el universo propio que no puede ser dicho con palabras. A lo largo de su camino ha expuesto en galerías del país y en España, donde además ganó una beca para la creación. Más allá de los soportes plásticos el objetivo es siempre el mismo: adentrarse en todo aquello que le resulta misterioso. Trabaja diariamente en su taller del Valle de Anisacate tratando de acercarse al interior de las cosas, a los lazos que unen con ellas, al enigma, al silencio, al sí mismo que aún no conoce.

Jueves 25

A las 17. Músicos produciendo: Breve encuentro con Pamela Merchán



En este video, Pamela Merchán, bajista, cantante y compositora, actualmente bajista de Las Ninfas, cuenta sobre sus proyectos musicales, cómo fue pasar la pandemia fuera de Argentina y que surgió de esa experiencia, entre otras cosas.

A las 18.30. Cine peatonal, ciclo Directoras: Pequeña Miss Sunshine (de Jonathan Dayton, 2006, Estados Unidos) Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Para conmemorar el 125 aniversario de la primera proyección en pantalla, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres organizó un Ciclo de Cine que se titula Directoras. Son 4 películas, una por cada jueves, de distinta proyección. Sinopsis: Olive es una niña que sueña con participar en el famoso concurso de belleza Little Miss Sunshine. Su familia, sin conocer muy bien este concurso, decide acompañarla. Durante el viaje hacia el concurso van apareciendo múltiples contradicciones familiares y algunos aspectos que caracterizan la sociedad actual. El culto al cuerpo y la presión por la belleza es uno de los temas que este concurso y la participación de Olive en él será el detonante de un cambio profundo en esta familia de inadaptados. Entrada gratuita. Sin inscripción previa. Por orden de llegada, capacidad 30 personas.

A las 18.30. La expulsión de los jesuitas en 1767 y el destino de sus bienes: esclavos, tierras y ganados

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218



Charla a cargo de Ana Inés Punta en el marco del ciclo En diálogo con lo AFRO cuyo fin es visibilizar, tensionar y reflexionar acerca de la raíz afro, su legado, pasado, presente y supervivencia en la actualidad y el futuro. Entrada gratuita por orden de llegada y con aforo limitado para las actividades del ciclo. Cupo: 40 personas (acceso gratuito por orden de llegada hasta completar el aforo).

A las 20. Cine: De esto no se habla. Documental sobre las víctimas de la dictadura en Marcos Juárez

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



De esto no se habla expone las entrevistas realizadas a Marisa Romero, quien fue privada de su libertad durante treinta días en el centro clandestino “La perla”, situado en la ciudad de Córdoba, Beatriz Baroni, cuñada de Eduardo Raele, Guillermo Martini, Gladis Castellano mujer de Mario Elber Oria. Además, cada testimonio es relatado en parte por periodistas de la ciudad de Marcos Juárez. Los capítulos son representados a través del material de archivo fotográfico y audiovisual; pequeñas ficciones protagonizadas por personas de la misma ciudad; animaciones y una construcción sonora que da vida a los relatos.

Dirección: Rocio Patek y Matias Racca. Producción: Rocío Patek, Matias Racc y Foco Producciones.

Entrada gratuita por orden de llegada. Capacidad: 140 butacas.

A las 21. Teatro en primera persona: Adrián Andrada



Adrián Andrada se explaya sobre ABRAZAR, la última producción de BLICK, obra premiada por la Agencia Córdoba Cultura. Abrazar es un relato de pandemia que narra, a través de los cuerpos y el movimiento, la poesía de ser cuerpos y reconocerse como tales desde la diversidad. El gesto del abrazo como una mecánica amorosa de salvataje ante estos tiempos de salvajismo donde son los cuerpos el blando de disparo, el campo de batalla y también el grito de guerra que permite sobrevivir.

A las 22. Ahora y siempre, ciclo cultural de arte y Memoria en los Espacios para la Memoria de Córdoba: danza contemporánea, Paola Bernal y Juan Iñaki



El Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los DD.HH. Campo de la Ribera, junto al Espacio para la Memoria La Perla, y el Archivo Provincial de la Memoria, en articulación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura, generan este ciclo pensado para la difusión y promoción de la cultura local desde la perspectiva integral que pone en juego las distintas políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Un ciclo que abarca e interpela a diversos artistas y trabajadores de la cultura de Córdoba y el país, y que busca, a partir del arte, repensar y construir un presente más libre y proyectar un futuro de igualdad, tanto a nivel social como cultural. En esta oportunidad, con la narración de Flor Coll, el grupo de danza contemporánea de Ariana Andreoli y los cantantes Juan Iñaki y Paola Bernal subirán a escena para brindar un concierto grabado en vivo en el Espacio de la Memoria La Perla.

Viernes 26

A las 17. Reflexiones sobre las raíces afro en el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte



En el mes donde se destaca el 8 de noviembre como Día Nacional de los afro argentinos y la Cultura Afro, el Museo Histórico Marqués de Sobre Monte presenta este ciclo con el fin de visibilizar, tensionar y reflexionar acerca de la raíz afro, su legado, pasado, presente y supervivencia en la actualidad y el futuro. Como Sitio de Memoria, relacionado a la esclavitud, el museo propone, a través de distintas actividades, reflexionar sobre las raíces negras. Esa presencia africana que dejó innumerables testimonios, tanto tangibles como intangibles: objetos materiales como el trabajo de herrería y su impronta en tejas musleras, como también esa otra presencia reconocida en la música, ritmos, danzas y palabras donde está presente su huella y su aporte cultural. Desde la época colonial, la ciudad de Córdoba fue muy importante como lugar de tráfico de esclavos. Esclavos que no solo fueron mano de obra en las estancias jesuíticas sino que estuvieron presentes en conventos y en algunas propiedades particulares como es el caso de este museo.

A las 17. Conversaciones a pie de obra: Acciones, sistemas y afectos. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Muestra colectiva por la celebración del 10° aniversario del proyecto cultural Bitácora de Vuelo. Charla a pie de obra con la presencia de su curador Dante Montich, el director del Bitácora de Vuelo, Carlos Díaz y los artistas Majo Arrigoni, Juan Juares, Lucía Contato, Daniela Córdoba, Ana Milía, Yiyi Etchemendy, Carbonillas Projekt (Luciano Giménez, Nicolás Monsú, Nacha Vollenweider), Gastón Goulu, Marisol San Jorge, Juan Longhini, Ariel Martínez Archina, Lucas Aguirre y Rubén Menas; cada uno de ellos ofrece su visión singular en el amplio horizonte del dibujo contemporáneo. Abierta al público en general, entrada libre y gratuita.

A las 21. Cultura en el Patio: Tumbadas

Tumbadas en el Patio propone un recorrido de canciones con tintes de humor e ironía existencial sobre escenas cotidianas de tres mujeres; tres mujeres docentes; tres mujeres docentes y músicas cordobesas. De esa manera, Cecilia Fandiño, Verónica Lépori y Trinidad Cornavaca, a pesar del nombre Tumbadas, se levantan y salen airosas volteando la tragicomedia de la vida que las rodea.

A las 21. Los Patricios con amigos. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Los Patricios con amigos es un espectáculo en el que conmemoran los 46 años de trayectoria internacional durante la cual recorrieron distintos países representando a la música cordobesa. Este espectáculo está preparado para interpretar el nuevo repertorio con la participación de grandes amigos de la música que los acompañarán con sus canciones. Actualmente la agrupación está integrada por Ramón Belizán, Juan Domingo Álvarez y Eduardo Belizán. Entrada general 800 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Viernes de Música: Lotus Jem. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



Lotus Jem es una banda de funk integrada por Nicolás Torres (batería), Luciano Putruele (bajo), Eloy Brizzo y Daniel Depaolini (guitarras), Lautaro Brizzo (saxo) y Sabrina Pajello (voz). En 2009 Pablo Gil y Pablo Gallardo comienzan a componer junto a Eloy y Lautaro Brizzo. Esta unión los lleva a experimentar varios géneros musicales como el jazz, el rock, el pop y el latin, sin embargo, el funk (estilo al que se han abocado actualmente) siempre estuvo presente. En 2012 el guitarrista Daniel Depaolini se suma al proyecto aportando su creatividad compositiva. Dos años después, ante la necesidad de un nuevo baterista, el grupo decide reclutar a la joven promesa de Vicuña Mackenna: Nicolás Torres. Entrada general 300 pesos, dos butacas contiguas. 500.

A las 21. Teatro: Donn Nadie, unipersonal de Marcelo Massa. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Es una obra ficcional. Relata aspectos de la biografía de un ser, Cacho. Habitante de una ciudad, Córdoba. Habitante de un barrio tradicional, San Vicente. Hijo y nieto de carniceros. Trabaja en la carnicería. Su vida transcurre como cualquier vida de un muchacho de barrio. Un día ve bailar a Jorge Donn en la Av. Hipólito Yrigoyen. Algo cambia en él y comienza un recorrido para cumplir su sueño. Ser bailarín. Una reflexión íntima, pequeña, poética por momentos. La obra transcurre en el camarín, momentos antes de iniciar una función. Entrada gratuita; se retiran por el Centro Cultural Córdoba de martes a domingo de 10 a 20.

Sábado 27

A las 17. Visita al Taller de Gabriel Badaró (Bialet Massé)



El trabajo artesanal de Gabriel Badaró se basa en la transformación, asociación o combinación de tres materiales en particular. El asta de ciervo de tres especies distintas (Colorado, Axis y Dama) madera y metal (alpaca y bronce). Desde niño le llamó mucho la atención el arte y la cultura y se distinguía por los trabajos manuales y la creatividad. Pero fueron sus 20 años en la Patagonia los que despertaron su vocación por la artesanía. Casi de casualidad se da cuenta que su producción se basa en implementos para la cocina diaria. Intenta que cada pieza contenga al menos dos de los tres materiales que utiliza. Algunas los tres. Prevaleciendo siempre uno. Cabe destacar que los cérvidos pierden el asta todos los años… No se los mata para quitarles los cuernos. Badaró sostiene: “Difundir la cultura por medio del arte y el trabajo manual es algo que no se tiene que perder. Fomentar las escuelas de oficio para no olvidar la identidad”.

IG: @gabriel.badaro.790

A las 20. ¿Qué me Contursi? El tango según Pascual y Katunga. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



La Orquesta Provincial de Música Ciudadana se presenta junto a los cantantes Gustavo Visentín y Mery Murúa y a la pareja de baile integrada por Rosalía y Walter para homenajear al autor de una obra fundacional, Mi noche triste. La dirección está a cargo del maestro Damián Torres. El repertorio anuncia: La última cita de Agustín Bardi, Mi noche triste de Pascual Contursi y Samuel Castriota, Ventanita de arrabal de la dupla autoral Contursi y Antonio Scattasso, entre otras. Las entradas se adquieren a través del sistema autoentrada.com y en la boletería del teatro (martes a sábados de 9 a 20, teléfono 414-3412) desde 500 pesos.

A las 21. Mini recital de La Clave Trío



La Clave Trío es una agrupación folklórica de Alta Gracia formada y liderada por Martin Ferrera, Christian Spinetti y Verónica Figueroa con más de 10 años de trayectoria. En esta ocasión, presentan sus últimos cuatro lanzamientos en formato videoclip producidos íntegramente por la banda. Zafra de Amor y Si no estás son composiciones inéditas cuyos autores son Verónica Figueroa y Martin Ferrera.

A las 21. Panaholma y Milac Navira, el musical. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



El elenco estable de la Escuela Municipal de Comedia Musical Cura Brochero presenta este musical, una versión libre basada en la leyenda de la historia de amor entre Panaholma y Milac Navira. Cuenta la historia de la Leyenda del origen de los ríos Mina Clavero y Panaholma. La princesa Panaholma estaba comprometida con el hijo del inca Viracocha, pero ella amaba desesperadamente a Milac Navira. Juntos deciden escapar para salvaguardar su amor. Emprenden la huida por separado, con el plan de reencontrarse más adelante en un lugar seguro. Pero, traicionados por quien creían su amigo, ambos quedan sumidos en la tristeza de creer muerto a su ser amado. Cuando faltaba poco para llegar al sitio acordado, la noticia de la muerte de Milac llega a oídos de Panaholma, que rompe a llorar desconsoladamente. Las lágrimas incontenibles comienzan a surcar la tierra hasta dar origen al cauce de un nuevo río que hoy lleva su nombre. Igual suerte corre Milac, quien al enterarse de la muerte de Panaholma. Las lágrimas brotan de sus ojos con tal intensidad que al caer forman una cascada que da origen al río Mina Clavero.

Entradas desde 770 pesos a través del sitio autoentrada.com y en la boletería del teatro.

A las 21. Cine: Indeleble (de Claudio Rosa y Marcos Altamirano, Argentina, 2021). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



Indeleble acerca a las experiencias y vivencias de una joven trabajadora social de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba). Desde el relato en primera persona, se construye su historia de vida atravesada por el abuso sexual, las drogas y la prostitución. Se recorren las marcas que la violencia machista dejó sobre su cuerpo, sus relaciones, su forma de ver (y ser en) el mundo, marcas que no solo son suyas, sino que también están impresas en la vida de muchas otras. Entrada general 100 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

Domingo 28



A las 17. Visita al Taller de Na Guará (Córdoba)



Algunos años atrás, después de terminar sus estudios universitarios en el campo de las artes, Mariana García y Santiago Amidei se animaron a la aventura de hacer un viaje por Latinoamérica. Viaje sin tiempo de retorno y con el ánimo de conocer esta hermosa tierra tan diversa y tan hermosa. De a poco fueron sumergiéndose en el campo de la artesanía, compartiendo y aprendiendo de muchos artesanos por el camino y de las diversas culturas y paisajes que transitaron. Esa mixtura se fue convirtiendo en un rasgo distintivo de lo que hacen: fusionan diversas técnicas como el tejido en macramé, el modelado, la pintura, la filigrana y algunas técnicas propias de la orfebrería. Realizan piezas únicas de bijouterie pintadas a mano, inspiradas en la riqueza cromática de las producciones artesanales de Latinoamérica. Su producción se puede encontrar en la Feria Artesanal Laprida en Güemes y en el local de UDAIC (galería San Martín local 22).

IG: @naguara.artesanias FB: naguaraartesanias

A las 20. Bendito jazz. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



El Seminario de Canto presenta Bendito jazz, un concierto con obras originales y arreglos de Bob Chilcott. El repertorio incluye canciones de Negro spiritual y las obras tituladas God so loved the world y Nidaros jazz mass de Chilcott. La presentación contará con las participaciones destacadas de solistas del coro y las maestras Susana Ferreyra y Laura Mangalaviti como acompañantes en piano. Esta es una función en memoria del tenor Lucas Dávila, una persona muy querida y reconocida en el mundo coral. Las entradas se adquieren a través del sistema autoentrada.com y en la boletería del teatro (martes a sábados de 9 a 20, teléfono 414-3412) desde 500 pesos.

A las 21. Mini recital de Facundo Farrando.



Facundo Farrando trae un fragmento del concierto brindado en 2018 en el Teatro de Luz y Fuerza donde grabó su último disco en vivo llamado Criollazo. Interpreta El cosechero, La Quiscaloro y Jugando y El violín de Pepe, (composiciones de autoría propia).

A las 20. Invencible. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



La Escuela de Danza Villa Ascasubi presenta la historia de una aldeana que por distintos golpes de la vida se transforma en una persona fría y oscura y que crea su ejército de niñas guerreras para que sean fuertes e invencibles. Una de ellas se rebela y lucha para que, finalmente, la dama de hielo recupere su esencia. Entradas desde 500 pesos a través del sitio autoentrada.com y en la boletería del teatro.