Un sismo de magnitud 5,3 en la escala de Richter se sintió esta tarde en la provincia de Córdoba, donde el piso se movió en diferentes casas de la capital y del interior.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que el epicentro del fenómeno se ubicó en la provincia de La Rioja, a 122 kilómetros de la capital en dirección sudoeste.

De acuerdo con el informe oficial, el sismo de magnitud 5,3 tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se registró a las 17:42.

Las réplicas en Córdoba se sintieron en barrios como Marqués de Sobremonte y Nueva Córdoba. También se sintieron en la localidad de Villa Carlos Paz.