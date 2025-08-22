Sociedad
Temblor en Córdoba: el sismo tuvo una magnitud de más de cinco puntos
Las réplicas se sintieron en diferentes barrios de la capital y en localidades del interior provincial. El epicentro fue en La Rioja.
Un sismo de magnitud 5,3 en la escala de Richter se sintió esta tarde en la provincia de Córdoba, donde el piso se movió en diferentes casas de la capital y del interior.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que el epicentro del fenómeno se ubicó en la provincia de La Rioja, a 122 kilómetros de la capital en dirección sudoeste.
De acuerdo con el informe oficial, el sismo de magnitud 5,3 tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se registró a las 17:42.
Las réplicas en Córdoba se sintieron en barrios como Marqués de Sobremonte y Nueva Córdoba. También se sintieron en la localidad de Villa Carlos Paz.