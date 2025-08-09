El Ministerio Público Fiscal informó este sábado que efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un allanamiento en la ciudad de Cruz del Eje, que culminó con el cierre de un punto de venta de sustancias ilícitas y la detención de una persona mayor de edad, que registraba pedido de captura.

Efectivos de la FPA ingresaron a la vivienda ubicada en la Calle 5, de barrio San Antonio, de la ciudad de Cruz del Eje, y detuvieron a la mujer (29 años) y procedieron al secuestro de “elementos de interés para la causa”.

El procedimiento está vinculado a una colaboración de la FPA con la Policía de Córdoba, llevado a cabo en el mes de junio del corriente año.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de la ciudad de Cruz del Eje dispuso el traslado de la detenida y la remisión de las evidencias a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.