Tensión en Córdoba: ¿Una pareja atrincherada en un hotel alojamiento? El giro inesperado

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en un hotel de la zona norte de Córdoba.

Denunciaron que una pareja se había atrincherado en una habitación de un hotel alojamiento ubicado sobre la avenida La Voz del Interior al 5500, en barrio Zona Rural y, tras un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad, se entregaron. Pero hubo un giro inesperado.

Mientras tanto, según confirmaba la Policía, ambos habrían estado armados y se negaban a salir, pese al pedido de los efectivos que rodean el lugar. Además, trascendió que, antes de ingresar al hotel, habrían participado en un hecho delictivo.

Personal del ETER y de distintas divisiones de la Policía provincial trabajaron en el lugar, mientras se mantenía un amplio operativo en la zona.

Sin embargo, todo fue una confusión del conserje que, sugestionado por un robo en Villa Belgrano, creyó que que la pareja estaba relacionada con ese hecho delictivo.