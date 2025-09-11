Tensión en Córdoba: un hombre se encadenó a un poste

Un hombre mayor de edad protagoniza una dramática protesta en barrio Alberdi al atarse con cadenas a un poste de luz, en reclamo contra una empresa aseguradora. El hecho ocurrió este mediodía en calle Mariano Fragueiro al 150 y generó la presencia inmediata de la Policía en el lugar.

El hombre, cuya identidad aún no fue difundida, decidió encadenarse como forma de visibilizar un conflicto económico que mantiene con una compañía aseguradora, de la que exige un pago. Vecinos de la zona se mostraron sorprendidos por la modalidad del reclamo.

Personal policial se desplegó en el lugar para resguardar la seguridad y dialogar con el manifestante en busca de una solución. Hasta el momento no se reportaron incidentes, aunque la situación mantiene la atención de quienes circulan por el sector.

Noticia en desarrollo.