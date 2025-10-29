Tensión en Córdoba: una pareja se entregó tras atrincherarse en un hotel alojamiento

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en un hotel de la zona norte de Córdoba.

Una pareja se atrincheró en una habitación de un hotel alojamiento ubicado sobre la avenida La Voz del Interior al 5500, en barrio Zona Rural y, tras un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad, se entregaron.

Según confirmó la Policía, ambos estaban armados y se negaban a salir, pese al pedido de los efectivos que rodean el lugar. Además, trascendió que, antes de ingresar al hotel, habrían participado en un hecho delictivo.

Personal del ETER y de distintas divisiones de la Policía provincial trabajan en el lugar, mientras se mantiene un amplio operativo en la zona.