Los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero ocuparon la fábrica el miércoles a la noche tras denunciar que la empresa "rompió la conciliación" que tramita en el Ministerio de Trabajo de Córdoba.

Lucas Felici, delegado del gremio químico, dijo que las autoridades intentaron "extorsionar" al cuerpo de representantes de los trabajadores en medio de la crisis y falta de pagos.

"Nos juntaron a los miembros del sindicato y nos ofrecieron que nos liberaban el 50% del salario de todos los trabajadores si le pedíamos al Ministerio (de Trabajo) que retirara la conciliación y liberábamos la fábrica", expresó Felici en una entrevista con Radio Universidad Nacional de Río Cuarto .

La crisis en la Petroquímica estalló en octubre del año pasado cuando cerró la planta de producción de diisocianato de tolueno (TDI) debido a la falta de competitividad para hacer frente a la importación de China.

Después de la caída de su principal unidad productiva, la empresa despidió en julio pasado a 124 operarios y días después pidió un Procedimiento Preventivo de Crisis en la cartera laboral de la Provincia.

"Más de la mitad de los trabajadores fueron despedidos, no se les ha pagado la indemnización y al resto de los compañeros tampoco se les ha pagado el salario por lo cual nos han tirado en la calle sin un mango", afirmó Felici sobre la situación que afrontan los empleados de la fábrica.