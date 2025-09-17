Tercera Marcha Federal Universitaria: cien mil personas se movilizaron en Córdoba

“Los problemas que enfrentan estudiantes de todo el país se agravan día a día, no se actualizan las becas universitarias, se profundizan las restricciones en todos los programas de asistencia con requisitos cada vez más excluyentes que dejan a miles de estudiantes afuera”, afirmó la joven estudiante.

La titular de la Federación Universitaria de Córdoba, Constance Keegan, fue la última oradora del acto en la ciudad de Córdoba.

Comienzan los discursos en defensa de la educación pública y la investigación científica nacional en la ciudad de Córdoba.

La concentración universitaria llegó al punto culmine, frente al escenario montado sobre Avenida Hipólito Yrigoyen a la altura de Obispo Trejo. Se espera por los oradores.

La gente comienza a concentrarse también en Yrigoyen y Obispo Trejo, punto cúlmine donde está montado el escenario en el se realizará el acto central a las 15.30.

La cabeza de la columna ya superó la Plaza España y comienza a bajar por la Av. Hipólito Irigoyen.

La marcha partió hace unos minutos desde la FCC. Al momento, todo se desarrolla con normalidad. La columna encabezada por autoridades y decanos llegó al puente que conecta la Plaza Cielo Tierra con el Parque Sarmiento.

El tramo de la movilización ya se extiende desde la Facultad de Comunicación hasta buena parte del Bv. de la Reforma , con miles de manifestantes. Se sumaron agrupaciones estudiantiles, sindicatos docentes y organizaciones sociales.

La gran cantidad de personas obligó a iniciar el avance por Av. Los Nogales , para descongestionar el punto de partida.

Llegó el día clave para las universidades y Córdoba se suma con fuerza.

Este miércoles al mediodía se pone en marcha la tercera Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública. La docta, reconocida por su histórica tradición académica, es una de las protagonistas de la jornada nacional.

La marcha será encabezada por las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), además de representantes de los gremios docentes y no docentes, de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y autoridades de las distintas unidades académicas.

Se trata de otra muestra más de rechazo hacia el gobierno nacional de Javier Milei. Referentes de la ciencia, estudiantes, docentes, nodocentes, políticos y la comunidad en general se suman a la protesta en contra del veto presidencial. La concentración no es aislada: coincide con la sesión clave que se lleva adelante en la Cámara de Diputados, donde se le intenta poner un freno al veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

EL CRONOGRAMA EN CÓRDOBA

La concentración será a partir de las 13 horas desde el Monumento de la Reforma

El inicio de la marcha será a las 14 horas

El acto central comenzará a las 15.30. Yrigoyen y Obispo Trejo.

La convocatoria se enmarca en una acción conjunta acordada en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectoras y rectores de todas las universidades públicas del país, junto al Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

CONVOCATORIAS EN LA PROVINCIA

A las 17:00 será la movilización en Río Cuarto, con el aval de la casa de altos estudios. El inicio es en la Plaza San Martín.

En paralelo, la Universidad Nacional de Villa María también le dice “No al veto”, y se pliega al reclamo nacional. Será con una movilización convocada en la puerta de su sede, a las 18:00.

CONVOCATORIA EN EL PAÍS

A nivel país, la Plaza del Congreso recibirá una multitud en Buenos Aires desde temprano, y con epicentro a las cinco de la tarde.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA) se anunciaron clases públicas diversas durante la jornada.

La Plaza San Martín será escenario del inicio de la marcha en Rosario, con movilización hasta Puerto Joven.