Un hombre de 33 años fue detenido este lunes por la tarde en la vieja Terminal de Ómnibus, en el barrio Centro de la ciudad de Córdoba, al intentar sustraerle el arma reglamentaria a una suboficial de la Policía que aguardaba el colectivo para regresar a su hogar, en una de las plataformas del predio.

Según los datos que consignaba el parte policial, el detenido presenta antecedentes delictivos y sería uno de los tantos ocupantes que, en situación de calle, buscan refugio en el edificio.

Según el relato del comisario Nelson Romero, superior de turno, el individuo se abalanzó sobre la policía con intenciones de arrebatarle el armamento, pero la suboficial logró reducir al agresor y, con el apoyo del personal de seguridad de la terminal y de otros compañeros, finalmente lograron su aprehensión.

El hombre fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia.