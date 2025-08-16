Un sismo de 3,1° se registró este sábado en Córdoba, sin que se reportaran daños ni heridos.

El fenómeno tuvo epicentro a 85 kilómetros al suroeste de la ciudad de Córdoba, con una profundidad de 10 kilómetros, según el informe preliminar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

Fue percibido por vecinos en localidades del centro y sur de la provincia.