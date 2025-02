Desde el Gobierno de Córdoba informaron que en Argentina, se estima que 140.000 personas viven con VIH, y el 13% de ellas desconoce su diagnóstico, de acuerdo a los datos publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 41.

Hacerse un test es la única manera de saber si una persona tiene la infección o no.

Por eso, detallaron, desde el Ministerio de Salud provincial se trabaja desde hace varios años en estrategias para ampliar el acceso al diagnóstico, basadas sobre todo en el testeo en centros de salud y en espacios no convencionales, como actividades sociales y culturales masivas.

En ese marco, especialistas del Centro de Prevención Combinada del Laboratorio Central y del Programa de VIH, comparten respuestas a dudas frecuentes en relación al test.

¿En qué situaciones se recomienda hacerse una prueba de VIH?

Es recomendable testearse al menos una vez en la vida, y repetirlo periódicamente, sobre todo ante una práctica sexual oral, vaginal o anal sin protección (preservativo).

El testeo es una práctica clave si se está planificando un embarazo, durante la gestación (en cada trimestre) y durante la lactancia. También deben acceder al test las personas que mantengan relaciones sexuales con una persona gestante.

Vale destacar la importancia de consultar por pruebas para otras infecciones de transmisión sexual: fundamentalmente sífilis, pero también hepatitis B y C, clamidia o gonorrea.

¿Dónde puedo hacerme una prueba de detección para VIH?

Las pruebas pueden solicitarse en distintos hospitales y centros de salud públicos, el listado completo de estas instituciones puede conocerse a través de este enlace. (https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/vih-prevencion/)

Cabe aclarar que en algunos lugares se hace test rápido y en otros, se realizan metodologías convencionales, pero en todos casos la prueba es gratuita, voluntaria y confidencial.

En el Laboratorio Central de la Provincia (https://www.instagram.com/laboratoriocentralcba/) se puede acceder a pruebas rápidas de lunes a viernes de 15:30 a 19:00 horas.

Está ubicado en Tránsito Cáceres de Allende 421 (Nueva Córdoba), a metros de la Terminal de ómnibus.

El resultado está en 20 minutos, no es necesario sacar turno ni tener un pedido médico y pueden acceder personas que tengan o no obra social, sin costo.

Además, podés acercarte los jueves de 9:00 a 11:00 al centro de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba, ubicado en el ex Hospital San Roque (Rosario de Santa Fe 374).

¿Tengo que estar en ayunas para hacerme una prueba de VIH?

No, las pruebas rápidas no requieren ayuno. Las metodologías convencionales, si la extracción de sangre no incluye otras determinaciones químicas, tampoco requieren ayuno, aunque se recomienda no comer alimentos grasos previamente.

¿Desde qué edad es posible testearse?

Cualquier persona desde los 13 años puede acceder al test.

¿Qué es la autoprueba de VIH y dónde puedo retirar una?

La autoprueba o autotest es una herramienta sencilla que permite a las personas conocer su situación en relación con la infección por VIH de manera autoadministrada. Es una opción para quienes no pueden o prefieren no realizarse la prueba en entornos tradicionales, por privacidad.

Actualmente, el autotest puede retirarse en forma gratuita en el Laboratorio Central, en los horarios ya indicados, y en el Programa de VIH, de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y viernes de 8 a 13:00. Progresivamente, se ampliarán los puntos de entrega.

¿Qué hacer ante un resultado positivo?

Un resultado reactivo o positivo de un test rápido debe ser confirmado por una segunda prueba convencional en una muestra de sangre venosa (serología y carga viral), lo cual puede realizarse, junto al asesoramiento correspondiente, en cualquiera de los centros de la red pública que hacen test.

En caso de que el resultado se confirme, podés acceder a un tratamiento efectivo, tengas o no obra social.

Consultas:

Por dudas adicionales, el programa VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales cuenta con el correo electrónico programaprovincialvihcordoba@gmail.com; la vía WhatsApp 351-704-82-22; la página de Facebook Programa VIH, ITS, HV Y TBC Córdoba; y también la cuenta de Instagram: @programa_provincialvih.

El Laboratorio Central tiene como vía de contacto su espacio en Instagram: @laboratoriocentralcba.