Tiempo: cuándo podrían presentarse nuevamente lluvias en Córdoba

Septiembre se despide y, en tierras cordobesas, sigue ofreciendo cambios en las condiciones del tiempo.

Es que tras un incidentado fin de semana, el arranque está marcado por un lunes de viento norte matinal pero que se torna ameno, con 27º de máxima en el centro de la provincia.

Las nubes se multiplican el martes, y el contexto lo marcan fuertes ráfagas que llegan del sur, pudiendo alcanzar los 60 kilómetros por hora.

El miércoles, en tanto, el cielo sigue cubierto y para la tarde-noche se esperan chaparrones.

¿El mercurio? Podría extenderse hasta los 25 grados.