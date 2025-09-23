Tiempo: el viento norte, protagonista de estos días en Córdoba

La primavera tiene un rozagante inicio en tierras cordobesas.

Esta semana, por caso, ofreciendo jornadas de mucho sol y pocas nubes.

Los amantes de la estación de las flores sin dudas, eso sí, esperan que las marcas mercuriales suban un poco más. Aunque tal cosa se prevé para más adelante.

Por lo pronto, el martes se mostró fresco desde temprano. En la provincia, el cielo luce bien despejado durante todo el día.

A las máximas aún les cuesta crecer. En la Capital y algunos otros sectores, podría llegar a los 25 grados.

Quien se convierte en uno de los protagonistas centrales es el viento norte.

Estos días cobra fuerza y las previsiones apuntan a ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El mismo sopla durante toda la semana, y tal condición se convierte en un factor central para que el viernes haya 30º.