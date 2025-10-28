Servicios
Tiempo en Córdoba: ¿cómo sigue el pronóstico tras las nevadas en primavera?
Después de las temperaturas bajo cero, las previsiones indican que comenzará un repunte de la temperatura hacia el fin de semana.
Las postales nevadas en las altas cumbres de Córdoba comienzan a quedar atrás y el pronóstico marca algunos días de cielo cubierto antes del repunte del calor primaveral.
La Cumbrecita en el Valle de Calamuchita y la zona de Los Gigantes en Traslasierra fueron parte de los paisajes nevados que se viralizaron en las redes.
El Servicio Meteorológico Nacional estimó que entre miércoles y jueves el cielo permanecerá cubierto de nubes grises. Las máximas estimadas apenas superarán los veinte grados.
En tanto que para el viernes las previsiones marcan que el sol comenzará a tomar mayor preponderancia con una máxima de 30 grados y ráfagas de viento norte.