Las postales nevadas en las altas cumbres de Córdoba comienzan a quedar atrás y el pronóstico marca algunos días de cielo cubierto antes del repunte del calor primaveral.

La Cumbrecita en el Valle de Calamuchita y la zona de Los Gigantes en Traslasierra fueron parte de los paisajes nevados que se viralizaron en las redes.

El Servicio Meteorológico Nacional estimó que entre miércoles y jueves el cielo permanecerá cubierto de nubes grises. Las máximas estimadas apenas superarán los veinte grados.

En tanto que para el viernes las previsiones marcan que el sol comenzará a tomar mayor preponderancia con una máxima de 30 grados y ráfagas de viento norte.