El sur de la provincia de Córdoba se vio afectado por una fuerte tormenta con granizo este viernes por la mañana. De acuerdo con el pronóstico, la inestabilidad se superaría a partir del sábado.

El departamento General Roca, en el límite con La Pampa, fue el más afectado por el fenómeno climático, que causó una baja de la temperatura por el ingreso de un frente frío.

En particular, la localidad de Del Campillo, ubicada a la vera de la ruta nacional 35, dejó postales de veredas y patios cubiertos de blanco por el granizo.

Para las próximas horas se mantienen alertas por tormentas aisladas en diferentes puntos de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional estimó que, a partir del sábado por la mañana, quedarían atrás las lluvias y tormentas en Córdoba.