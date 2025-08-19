Tiempo en Córdoba: después de la lluvia y la nieve llegan ráfagas de viento sur

Después de la nieve que sorprendió a Córdoba en las Altas Cumbres, el tiempo tendrá un nuevo cambio en la provincia con el ingreso de ráfagas de viento sur.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera que la ventolera alcance los sesenta kilómetros por hora entre la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La Policía Caminera advirtió que las ráfagas de viento provocarían polvo en suspensión y recomendó conducir con precaución por las rutas de la provincia.

El pronóstico extendido marca que para el jueves se mantendrá una máxima de veinte grados con el cielo algo nublado.