Las ráfagas de viento sur “limpiaron” el cielo de las nubes este sábado por la mañana después de las lluvias que se desataron en horas de la madrugada.

Los cortes de vados por crecidas, caídas de árboles y cortes de calles en diferentes puntos de la provincia, dejó paso a una jornada ventosa.

Para el resto de la jornada se espera una máxima de veintiún grados centígrados y ráfagas de viento que soplarán a cincuenta kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo sobre la zona del noreste de la provincia de Córdoba.

Para el domingo se espera un día de calor con veintiocho grados centígrados y sin ráfagas de viento.