La inestabilidad retorna a Córdoba con probabilidades de tormentas aisladas para este jueves y un alerta naranja.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la temperatura ascenderá hasta los treinta y cuadro grados centígrados durante la siesta cordobesa. Las ráfagas de viento norte soplarán con fuerza y llegarán hasta los sesenta kilómetros por hora.

El alerta naranja que rige para la provincia de Córdoba se extienden desde el sur hasta la zona este. La capital no fue alcanzada por la advertencia.

Sin embargo viernes la macha naranja se transforma en amarilla y pinta el noventa por ciento del territorio cordobés. Para la previa del fin de semana se esperan tormentas fuertes