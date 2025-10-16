Tiempo en Córdoba: nueva alerta por tormentas y ocasional caída de granizo

Un nuevo alerta meteorológica rige para la provincia de Córdoba por tormentas, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento sur.

Después de la falsa alarma del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional renovó las alarmas por un cambio de tiempo en el territorio cordobés.

El informe climático advierte que las ráfagas de viento sur alcanzarán un pico de noventa kilómetros por hora hacia la tarde.

“Se prevé tormentas de variada intensidad, en forma de lluvias algunas localmente fuertes, ocasional caída de granizo, abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica”, informó el organismo nacional.

Después de las tormentas, el fin de semana transcurrirá con días templados y desde el lunes las temperaturas máximas superarán los treinta grados.