El cambio de almanaque coincide, en Córdoba, con una modificación en las condiciones del tiempo.

Es que desde el Observatorio local dependiente del Servicio Meteorológico Nacional marcan a la humedad y la inestabilidad como principales condimentos para este miércoles.

Desde temprano, con lloviznas que trazan el panorama matinal.

Los anticipos apuntan a vientos que llegan del norte, con la intrusión de fuertes ráfagas, que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Durante el día, es escueta la amplitud térmica. Con una mínima alta, se prevé que el mercurio no pase hoy de los 25 grados.

Por la tarde podrían presentarse chaparrones en el centro de la provincia y alrededores.