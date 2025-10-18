Tiempo en Córdoba: rige alerta amarilla por fuertes vientos para el Día de la Madre

Después de las lluvias y ráfagas de viento del viernes, el pronóstico para los festejos del Día de la Madre en Córdoba está teñido de alerta amarilla por fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el fenómeno abarcará zonas de la provincia ubicadas en el sur y el oeste.

El viento norte podría alcanzar picos de setenta kilómetros por hora en Río Cuarto, el valle de Traslasierra y el valle de Calamuchita.

Para la ciudad capital, el pronóstico indica que el viento soplará a sesenta kilómetros por hora y el cielo se verá algo nublado.