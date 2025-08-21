Tiempo en Córdoba para este viernes: ráfagas de viento sur y alerta por incendios

El tiempo en Córdoba volverá a tornarse frío en la provincia de la mano de ráfagas de viento sur que soplarán a sesenta kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el impacto de la ventolera sobre el territorio cordobés se hará notar en una baja de la temperatura.

De acuerdo con los registros del organismo oficial, la temperatura máxima durante el fin de semana se mantendrá en torno a los quince grados centígrados.

El nuevo ascenso de la temperatura llegaría a partir del lunes, con valores que superarían los veinte grados en la provincia.

Por otra parte, el riesgo de incendio se mantiene en un valor “extremo” hasta el domingo inclusive en Córdoba.