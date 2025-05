De visita en nuestro Multimedio SRT, Omar Rojas, un hombre que tiene 60 años y hace 17 que padece Parkinson, una enfermedad progresiva, crónica, degenerativa del sistema nervioso, ha encontrado la manera de pelearle a la enfermedad, combatiéndola con buena salud, andando en bicicleta.

Como ya ha hecho varias travesías, ya van cinco, vamos a conocer más detalles de la que está realizando ahora. Pasó por Córdoba, pasó por acá, por SRT Media y por eso conocemos la historia superadora y de vida de Omar Rojas.

Lo primero es contar que Omar Rojas es un ciudadano sanjuanino que logró controlar el Parkinson, una enfermedad degenerativa, progresiva y crónica del sistema nervioso central.

El ciclismo, deporte que ama, fue clave para concretar su objetivo y ahora busca ayuda para lograr otra meta: realizar una travesía internacional.

El ciclista aficionado padece los síntomas desde hace 16 años, pero hace seis pudo controlarlos y en la actualidad, sólo debe tomar una medicación por día, cosa que parecía imposible hace años atrás.

Una experiancia de vida

En diálogo con Canal 10, Rojas nos contó que está mejor y que ”antes cuando empecé la travesía andaba en bastón y andador y ahora hago kilómetros en la lucha, de 150 para arriba hasta 200 por día, con los equipajes y todo eso. Y usted me dice cómo puede ser, pero yo lo hago porque mientras más kilómetros más hago, ando mejor. Y es estar en una lucha todos los días, hay mucha gente que hace unos ejercicios unos días y deja y para, como no encuentra el resultado, pero debe de ser constante y tener perseverancia.”

“Todos los días un granito de arena, yo lo logré en siete años, mire, ando cientos de kilómetros, 150, 140, 200 es el máximo que hice y reducir las pastillas, tomaba cinco comprimidos por día, ahora tomo uno por día”, relato en ciclista y ante la pregunta si los médicos le recomendaron andar en bicicleta, respondió convencido que “si, me dijeron que hiciera una actividad que me guste, y bueno, siempre me gustaba la bicicleta y me dediqué a la bicicleta y acá está el resultado.”

“Yo salí de Misiones el 11 de abril, estuve en el evento del Día Internacional del Parkinson en Misiones y vengo de San Juan. Ahora estoy en Córdoba, luego a Río Cuarto mañana, y después llego a San Luis y regreso a San Juan.”

La bicicleta es la medicina

Al consultarle por su estado de salud actual, Omar Rojas nos manifestó que “me siento mejor, puedo andar, andando, ahora mire como ando sin temblor, sin nada, menos pastillas y menos zapatillas, también gasto menos, porque solamente la bicicleta es la medicina mía, así que yo les recomiendo acá a la gente de Córdoba, yo sé que hay muchas personas que padecen la enfermedad de Parkinson, que salgan, no se escondan, que hay una mejor calidad de vida. Yo salí en la bicicleta y lo logré. Usted lo puede hacer en otra actividad, por ejemplo, caminar, correr, cantar, hacer distintas actividades, pero siempre y cuando a uno le guste, cosa que lo haga con vocación y va a tener buen resultado.”

“Si lo hacen así, con esforzarse, el cuerpo le va a responder y se cansa la persona y se queda. Por eso es que hay que hacer las cosas, actividad permanente, y lo van a lograr, así como lo logré yo”, concluyó el sanjuanino que la pelea contra el Parkinson, andando en bicicleta.