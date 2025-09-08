Todos los cortes de energía previstos para lunes y martes en Córdoba
Desde la EPEC anunciaron la necesidad de interrupciones, para cumplir con diversas obras en varias localidades.
Lunes
De 08:00 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrio Chalet y área comprendida entre las calles Cervantes, Formosa, Salta y Falucho.
De 14:00 a 16:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: HUERTA GRANDE
Zona afectada: Localidad de Huerta Grande.
Martes
De 07:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrios Loteo Altos del Prado, Palmares 1, Palmares 2, El Prado, Loteo Boutique y Corradi. Área comprendida por las calles Mitre, Las Acacias, 1° Colonizadores y Güemes. Área comprendida por las calles Libertador (Norte), Güemes, Garibaldi y Rosario de Santa Fe. Y área comprendida por las calles 1° Colonizadores, Av. los Constituyente, Los Alerces y Los Paraísos.
De 07:30 a 07:35
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, loteo Manantiales, Parque Maipú, Maipú y Savio.
De 08:00 a 10:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Altos de Manantiales, Ribera de Manantiales y Los Manantiales en forma total.
De 10:25 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, loteo Manantiales, Parque Maipú, Maipú y Savio.