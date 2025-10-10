Todos los cortes de luz previstos para el fin de semana en Córdoba
Desde la EPEC demandan interrupciones en varias localidades, debido a la realización de obras. El cronograma completo.
Viernes
De 07:00 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Chalet y Consolata, entre calles D. Alighieri, Ameghino, 25 de mayo y Formosa.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio General Artigas, en forma parcial.
De 09:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: calles Brasil, Perú y Av. Vélez Sarsfield de barrio Nueva Córdoba.
De 10:15 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Dos Hermanos y 9 de septiembre.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: RIO SEGUNDO
Zona afectada: Localidades Toledo y Lozada. En localidad de Río Segundo: barrio Ivetta, sector sur de la ciudad y sector industrial.
De 13:00 a 13:15
Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión
Localidad: ONCATIVO
Zona afectada: Localidad de Oncativo.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios El Tachito, Cabo Farina, Irupe, Parque Horizonte, Parque Latino, Parque Atlántica y Parque Los Molinos, en forma parcial.
De 14:30 a 17:30
Motivo: Aumento De Potencia En Red Aérea De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Centro América, en forma parcial.
De 17:00 a 17:15
Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión
Localidad: ONCATIVO
Zona afectada: Localidad de Oncativo.
Sábado
De 06:00 a 06:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: RIO SEGUNDO
Zona afectada: En la localidad de Pilar: sectores centro y sur de la ciudad, sector YPF, sector del cementerio y barrio Atlántida. En la localidad de Río Segundo: sector centro y acceso Autopista Río Segundo y barrios San Roque, Francisco Martínez y Belgrano.
De 06:30 a 06:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: Hospital Arturo H. Illía, barrios 25 de Mayo, Nuevo Amanecer, Salón Eventos Colochini, Aero Club AG, estación de servicio GNC Intihuan, Campo Caferatta, Camping del Biguá, Balanza Glencros, Agromiller, Segado, Hauzer, Granja Avícola Moyano, Pusiol, Cerealera Santa Fe, Distribuidora Royjo SRL, PSM Micronizado, Campo Sánchez, Campo Maranzana, Campo Soriano, Alto Fierro y Campos Torres.
De 06:30 a 06:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: Cooperativa Rafael García, barrios Don Bosco, Villa Oviedo, La Perla, Crucero Sur, Cantera Carnelutti, Cantera El Cerrito, Las Tres Marías, La Cautiva, La Paisanita, La Taimada, Loteo Dalvit, Colonia Evita, La Isla, Gómez, Estancia Los Nogales, Muscari, Jackson, La Marianita, Estancia La Paz, Loteo Bueno, Punta Serrana, Loteo Alta Gracia, Los Aromos, Villa Nazareth, La Bolsa en forma parcial, Loteo Los Aromitos, Camping el Diquecito, Camping Caracol, Cooperativa Serranita y Cooperativa Rancherita.
De 06:30 a 06:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: área comprendida entre las calles Av. Libertador, Godoy Núñez, Jujuy y Maipú. Área comprendida entre las calles Av. libertador, Alvear, Chile y José Hernández. YPF Centro y Edificio Betania II. Y barrios Cámara, Santa María, Parque Virrey, Sur, Poluyan, Pellegrini, Liniers, La Cuyanita, Liniers de Horizonte, General Bustos, La Hornilla, San Martin, Crucero y Cafferata en forma parcial. Sierras Hotel y Laguna Sanitaria.
De 07:00 a 07:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: VILLA DEL PRADO
Zona afectada: localidades de Villa del Prado, La Donosa y Villa Parque Santa Ana. Cerealera Santafesina, Villa del Prado, La Donosa, Villa Mitimay, Estancia los Olivares, Estancia San Carlos, Verbo Divino, Villa Parque Santa Ana, Cementerio La Floresta, Loteo Campos del Virrey, Mi Valle Country Club, Autódromo, Loteo la Melinca, Los Cerrillos, Loteo Santa Lucia, Monumento Myriam Stefford y Cantera Camino a La Sierra.
De 07:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Granja de Funes en forma parcial.
De 07:30 a 08:00
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: Molienda Verdol, Dolomita, Taller Berta, Shell RP5 frente a Verdol, Molienda Feldespato, Molienda Grigione, Loteo Los Olivares y Aserradero Neher.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Carrara y Sacha en forma parcial.
De 09:50 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: VILLA DEL PRADO
Zona afectada: localidades de Villa del Prado, La Donosa y Villa Parque Santa Ana. Y Cerealera Santafesina, Villa del Prado, La Donosa, Villa Mitimay, Estancia los Olivares, Estancia San Carlos, Verbo Divino, Villa Parque Santa Ana, Cementerio La Floresta, Loteo Campos del Virrey, Mi Valle Country Club, Autódromo, Loteo la Melinca, Los Cerrillos, Loteo Santa Lucia, Monumento Myriam Stefford y Cantera Camino a La Sierra.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Parque Industrila Mi Granja, Ruta 19 y zona rural aledaña, en forma parcial.
De 14:30 a 18:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Área comprendida por la calle Tablada entre General Paz y San Martín. Área comprendida por la calle Rivera Indarte entre Humberto Primo e Igualdad. Área comprendida por la calle Rivadavia entre olmos y Lima. Área comprendida por la calle Lima entre San Martín y Alvear.
Domingo
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Parque San Antonio, 2 de abril, Las Huertillas, Tejas de la Candelaria, Inaudi y Posta de Vargas, en forma parcial.
De 06:30 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: JAMES CRAIK
Zona afectada: Localidad de James Craik.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Quintas de Italia, Camino San Carlos, Viejo Algarrobo, Callejón de Arias, Solares del Sur y Villa Rivadavia Anexo, en forma parcial.
De 06:30 a 06:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: Hospital Arturo H. Illía, barrios 25 de Mayo, Nuevo Amanecer, Salón Eventos Colochini, Aero Club AG, estación de servicio GNC Intihuan, Campo Caferatta, Camping del Biguá, Balanza Glencros, Agromiller, Segado, Hauzer, Granja Avícola Moyano, Pusiol, Cerealera Santa Fe, Distribuidora Royjo SRL, PSM Micronizado, Campo Sánchez, Campo Maranzana, Campo Soriano, Alto Fierro y Campos Torres.
De 06:30 a 06:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: área comprendida entre las calles Av. Libertador, Godoy Núñez, Jujuy y Maipú. Área comprendida entre las calles Av. libertador, Alvear, Chile y José Hernández. YPF Centro y Edificio Betania II. Y barrios Cámara, Santa María, Parque Virrey, Sur, Poluyan, Pellegrini, Liniers, La Cuyanita, Liniers de Horizonte, General Bustos, La Hornilla, San Martin, Crucero y Cafferata en forma parcial. Sierras Hotel y Laguna Sanitaria.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios José Ignacio Díaz 2ª y 3ª sección y Las Lilas.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios San Fernando, Ampliación San Fernando, Ampliación Kennedy, Jardín Hipódromo, Ampliación General Artigas, Parque Alameda, Ampliación Jardín Espinosa, Country Club, Villa San Isidro, Tejas del Sur, Las Cañitas, Aires del Sur y Barrancas del Sur.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Villa San Carlos y Country Jockey Club, en forma parcial.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Jardín, Jardín Espinosa, Jockey Club, Jardines del Jockey y Santa Rita.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios San Antonio, Inaudi, Zona Rural Camino San Carlos y Rocío del Sur.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Claros del Bosque, en forma total.
De 06:30 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa María: barrios Roque Sáenz Peña, Coop. 15 de mayo, Casa Linda, Las Acacias, Vista Verde, Poetas Argentinos y Mariano Moreno. Localidad de Villa Nueva: barrio Villa Oeste.
De 06:30 a 06:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Cooperativa Rafael García, barrios Don Bosco, Villa Oviedo, La Perla, Crucero Sur, Cantera Carnelutti, Cantera El Cerrito, Las Tres Marías, La Cautiva, La Paisanita, La Taimada, Loteo Dalvit, Colonia Evita, La Isla, Gómez, Estancia Los Nogales, Muscari, Jackson, La Marianita, Estancia La Paz, Loteo Bueno, Punta Serrana, Loteo Alta Gracia, Los Aromos, Villa Nazareth, La Bolsa en forma parcial, Loteo Los Aromitos, Camping el Diquecito, Camping Caracol, Cooperativa Serranita y Cooperativa Rancherita.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Coronel Olmedo, Camino a 60 Cuadras, Fincas del Sur, Las Cañuelas y Piedras Blancas.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Sector comprendido por Av. O´Higgins, entre Celso Barrios y Av. Circunvalación, en forma parcial.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Los Mimbres, Country Los Mimbres, Country Las Moras, Distrito Sur, Obispo Angelelli, Ciudad de los Niños y Nuestro Hogar II, en forma parcial.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Obras Sanitarias, Jardines del Sud, S.E.P., Cerveceros y Ampliación Cerveceros.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Ampliación José Ignacio Díaz y la 2ª sección, 4 de febrero y Marcos Sastre, en forma parcial.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Residencial San Carlos, La Luisita y Villa Eucarística, en forma parcial.
De 06:30 a 10:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: BELL VILLE
Zona afectada: zona centro norte de la ciudad en forma parcial.
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Quintas de las Flores y Terra Nostra I y II.
De 07:00 a 10:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: MARCOS JUAREZ
Zona afectada: Barrios Suroeste, Noroeste, Centro y Villa Argentina, en forma parcial.
De 07:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Área comprendida por las calles Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires y Bv. Chacabuco en forma parcial.
De 09:00 a 11:00
Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Las Flores y Parque Los Molinos en forma total.