Todos los cortes de luz previstos para el fin de semana en Córdoba
Desde la EPEC notificaron de interrupciones, debido a la realización de tareas varias en la provincia. Lo que hay que saber.
Viernes
De 13:00 a 17:00
Motivo: Izado De Columnas De Media Tensión
Localidad: CRUZ DEL EJE
Zona afectada: Barrios Balneario B, La Feria y Parque Industrial.
De 16:30 a 16:35
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VIAMONTE
Zona afectada: Localidades Pueblo Italiano, Viamonte y La Cesira.
Sábado
De 06:00 a 06:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrio General Roca, entre calles 25 de mayo, Mitre y Castelli.
De 06:00 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrio General Roca, entre calles 9 de julio, Bv. Buenos Aires, Independencia y Urquiza.
De 07:00 a 08:30
Motivo: Instalación De Nuevos Distribuidores
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Sector comprendido por calles Santa Rosa, Rodríguez Peña, Avellaneda y La Rioja, en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: Sector comprendido por Camino Parador Don Pedro.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Villa Quisquizacate y Villa 9 de julio, en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Alto Alberdi, en forma parcial.
De 08:00 a 13:00
Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Sector comprendido por calle Gaspar de Medina, entre Pablo de Guzmán y Monseñor Pablo Cabrera.
De 08:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Argüello, en forma parcial.
De 09:15 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrio General Roca, entre calles 25 de mayo, Mitre y Castelli.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Los Carolinos, El Refugio y Portal del Jacarandá, en forma parcial.
De 13:30 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: LEONES
Zona afectada: barrio Sur, en forma total y zona Noroeste, en forma parcial, comprendido entre las calles: Italia, Colón, Juan Costa, avenida Del Libertador, Infante, Peiretti y Hernández y Ruta 9.
De 14:30 a 17:30
Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Sector comprendido por las calles Bv. Illia, Paraná, Tránsito Cáceres de Allende, Av. Lugones y Rondeau, en forma parcial.
Domingo
De 06:30 a 06:40
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: Barrios Centro Norte (entre calles Av. Gobernador Sabattini, Av. Bartolomé Mitre, Entre Ríos, Antonio Sobral, Bv. Sarmiento, Rivadavia, Tucumán, Manuel Belgrano y San Juan), Centro Sur (entre calles San Luis, Manuel Belgrano, Estados Unidos, Catamarca, Bv. Italia y Bv. Cárcano) y General Paz.
De 06:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: Barrio Centro (entre calles Bv. Vélez Sarsfield, Bv. Italia, Salta, México y Catamarca Rucci), General Güemes, Palermo, Sport y Mariano Moreno (entre calles 1 de mayo, Bv. Colón, Los Glaciares, Iguazú y Monseñor Disandro).