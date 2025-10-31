Todos los cortes de luz previstos para el fin de semana en Córdoba
Desde la firma prestataria realizan interrupciones para poder cumplir con tareas varias.
Sábado
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CEBALLOS
Zona afectada: barrios: Altos De Lujan, Los Nogales Sur, Isquitipe, Marino, Don Bosco, San Isidro, Centro, Rameneville, Moreyra, Villa Josefina, Ñu Porá y Terrazas de Rio Ceballosen forma total, y barrios: Don Justo Pietri, El Cantegril y Santa Fe, en forma parcial.
De 07:00 a 07:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: barrio Sur en forma parcial, Edificio Betania II, Banco Córdoba, Seccional de Policía, Clínica Oftalmo.
De 07:00 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: estación de servicios Shell El Alto y Colegio Misericordia.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Cerro Chico, Alto Palermo, Las Magnolias y Alto Verde en forma parcial.
De 10:15 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: barrio Sur en forma parcial, Edificio Betania II, Banco Córdoba, Seccional de Policía, Clínica Oftalmo.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CINTRA
Zona afectada: Localidades de Cintra y San Antonio de Litín.
De 13:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: ONCATIVO
Zona afectada: localidad de Oncativo.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: edificio ubicado en Buchardo esquina Av. Patria.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Cerro Chico, Parque Corema, Tablada Park, Alto Palermo y Cerro de las Rosas, en forma total.
De 14:00 a 17:00
Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: calle Independencia entre Entre Ríos y Corrientes en forma parcial. Y calles Corrientes y Duarte Quirós entre Independencia y Obispo Trejo.
Domingo
De 06:30 a 06:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrio Centro Norte en perímetro comprendido entre calles: Sabatini, Bartolomé Mitre, Entre Ríos, Antonio Sobral, Sarmiento, Rivadavia, Tucumán, Manuel Belgrano y San Juan. Barrio Centro Sur en perímetro comprendido entre calles: San Luis, Belgrano, Estados Unidos, Catamarca, Italia y Cárcamo. Barrio General Paz.
De 06:30 a 09:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: barrios 400 Viviendas, Pizarro, Castelli 1 y 2, San Eduardo, Casanovas, Bimaco, Tiro Federal, Leandro Alem, Alberdi, Peirano, Güemes, Nueva Argentina, Barrios Unidos, Aerovillage, Fénix, Industrial, Carlos Mayer y 11 de Noviembre.
De 06:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrio Centro en el perímetro comprendido por las calles: Vélez Sarsfield, Italia, Salta, México, Catamarca y Rucci. Barrios: General Güemes, Palermo, Sport y Mariano Moreno en perímetro comprendido entre calles 1 de Mayo, Colón, Los Glaciares, Iguazú y Monseñor Disandro.
De 07:00 a 11:10
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: LA LAGUNA
Zona afectada: localidades de Idiazabal, La Laguna y Pasco.
De 07:00 a 07:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: barrios: Quintitas Golf, Las Quintas, Loteos zona oeste, Loteo Alta Alameda, Loteo Aguas Claras, Loteo El Reparo, Loteo Siempre Verde y sectores: Planta de Hormigón, IPEM Nº 29, Arenera Marinelli y Estación de Servicio Puma.
De 07:30 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: calle Corrientes entre Independencia y Buenos Aires en forma parcial.
De 07:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SERRANO
Zona afectada: localidades de: Serrano, Buchardo, Jovita y Melo.
De 07:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: LABOULAYE
Zona afectada: localidad de Laboulaye y Molinos Florencia.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: área comprendida por las calles: Circunvalación Oeste, Ruta 30, De Las Postas, Islas Orcadas, Palestina, Lugones y Balmaceda.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: zonas de: Ruta 30, Tua Cocina, Cementerio Perpetual, Radio LV16 y Miguel Galli.
De 08:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: calle Valparaíso entre Adoratrices y Santa Elena en forma total.
De 09:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Los Boulevares en forma parcial.
De 09:30 a 14:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Calle Ituzaingó entre Larrañaga y Estrada. Calle Estrada entre Ituzaingó y Buenos Aires en forma parcial. Bv. Chacabuco vereda oeste entre Chile y Plaza España en forma parcial. Calle Crisol entre Ituzaingó y Bv. Chacabuco en forma total.
De 09:30 a 09:35
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: PUEBLO ITALIANO
Zona afectada: Localidades de: Pueblo Italiano, Viamonte y La Cesira.
De 09:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: calle Ituzaingó entre Olmos y Chile en forma parcial.
De 10:15 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrio Centro Norte en perímetro comprendido entre calles: Sabatini, Bartolomé Mitre, Entre Ríos, Antonio Sobral, Sarmiento, Rivadavia, Tucumán, Manuel Belgrano y San Juan. Barrio Centro Sur en perímetro comprendido entre calles: San Luis, Belgrano, Estados Unidos, Catamarca, Italia y Cárcamo. Barrio General Paz.
De 11:00 a 11:10
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: AUSONIA
Zona afectada: localidad de Ausonia.
De 11:00 a 11:10
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: BENGOLEA
Zona afectada: localidades de: Bengolea, Chazón, Etruria, Pascanas y Ucacha.
De 11:30 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: calle Corrientes entre Buenos Aires e Ituzaingó y calle Ituzaingó entre Corrientes y Entre Ríos en forma parcial.
De 12:00 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: barrios: Quintitas Golf, Las Quintas, Loteos zona oeste, Loteo Alta Alameda, Loteo Aguas Claras, Loteo El Reparo, Loteo Siempre Verde y sectores: Planta de Hormigón, IPEM Nº 29, Arenera Marinelli y Estación de Servicio Puma