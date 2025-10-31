Sábado

De 06:30 a 09:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CEBALLOS

Zona afectada: barrios: Altos De Lujan, Los Nogales Sur, Isquitipe, Marino, Don Bosco, San Isidro, Centro, Rameneville, Moreyra, Villa Josefina, Ñu Porá y Terrazas de Rio Ceballosen forma total, y barrios: Don Justo Pietri, El Cantegril y Santa Fe, en forma parcial.

De 07:00 a 07:15

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: ALTA GRACIA

Zona afectada: barrio Sur en forma parcial, Edificio Betania II, Banco Córdoba, Seccional de Policía, Clínica Oftalmo.

De 07:00 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: ALTA GRACIA

Zona afectada: estación de servicios Shell El Alto y Colegio Misericordia.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Cerro Chico, Alto Palermo, Las Magnolias y Alto Verde en forma parcial.

De 10:15 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: ALTA GRACIA

De 13:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CINTRA

Zona afectada: Localidades de Cintra y San Antonio de Litín.

De 13:00 a 16:00

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: ONCATIVO

Zona afectada: localidad de Oncativo.

De 13:00 a 17:00

Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: edificio ubicado en Buchardo esquina Av. Patria.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Cerro Chico, Parque Corema, Tablada Park, Alto Palermo y Cerro de las Rosas, en forma total.

De 14:00 a 17:00

Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: calle Independencia entre Entre Ríos y Corrientes en forma parcial. Y calles Corrientes y Duarte Quirós entre Independencia y Obispo Trejo.

Domingo

De 06:30 a 06:45

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Centro Norte en perímetro comprendido entre calles: Sabatini, Bartolomé Mitre, Entre Ríos, Antonio Sobral, Sarmiento, Rivadavia, Tucumán, Manuel Belgrano y San Juan. Barrio Centro Sur en perímetro comprendido entre calles: San Luis, Belgrano, Estados Unidos, Catamarca, Italia y Cárcamo. Barrio General Paz.

De 06:30 a 09:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: barrios 400 Viviendas, Pizarro, Castelli 1 y 2, San Eduardo, Casanovas, Bimaco, Tiro Federal, Leandro Alem, Alberdi, Peirano, Güemes, Nueva Argentina, Barrios Unidos, Aerovillage, Fénix, Industrial, Carlos Mayer y 11 de Noviembre.

De 06:30 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Centro en el perímetro comprendido por las calles: Vélez Sarsfield, Italia, Salta, México, Catamarca y Rucci. Barrios: General Güemes, Palermo, Sport y Mariano Moreno en perímetro comprendido entre calles 1 de Mayo, Colón, Los Glaciares, Iguazú y Monseñor Disandro.

De 07:00 a 11:10

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: LA LAGUNA

Zona afectada: localidades de Idiazabal, La Laguna y Pasco.

De 07:00 a 07:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: barrios: Quintitas Golf, Las Quintas, Loteos zona oeste, Loteo Alta Alameda, Loteo Aguas Claras, Loteo El Reparo, Loteo Siempre Verde y sectores: Planta de Hormigón, IPEM Nº 29, Arenera Marinelli y Estación de Servicio Puma.

De 07:30 a 13:00

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: calle Corrientes entre Independencia y Buenos Aires en forma parcial.

De 07:30 a 09:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SERRANO

Zona afectada: localidades de: Serrano, Buchardo, Jovita y Melo.

De 07:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: LABOULAYE

Zona afectada: localidad de Laboulaye y Molinos Florencia.

De 08:00 a 12:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: área comprendida por las calles: Circunvalación Oeste, Ruta 30, De Las Postas, Islas Orcadas, Palestina, Lugones y Balmaceda.

De 08:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: zonas de: Ruta 30, Tua Cocina, Cementerio Perpetual, Radio LV16 y Miguel Galli.

De 08:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: calle Valparaíso entre Adoratrices y Santa Elena en forma total.

De 09:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio Los Boulevares en forma parcial.

De 09:30 a 14:30

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Calle Ituzaingó entre Larrañaga y Estrada. Calle Estrada entre Ituzaingó y Buenos Aires en forma parcial. Bv. Chacabuco vereda oeste entre Chile y Plaza España en forma parcial. Calle Crisol entre Ituzaingó y Bv. Chacabuco en forma total.

De 09:30 a 09:35

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: PUEBLO ITALIANO

Zona afectada: Localidades de: Pueblo Italiano, Viamonte y La Cesira.

De 09:30 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: calle Ituzaingó entre Olmos y Chile en forma parcial.

De 10:15 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA MARIA

De 11:00 a 11:10

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: AUSONIA

Zona afectada: localidad de Ausonia.

De 11:00 a 11:10

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: BENGOLEA

Zona afectada: localidades de: Bengolea, Chazón, Etruria, Pascanas y Ucacha.

De 11:30 a 13:00

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: calle Corrientes entre Buenos Aires e Ituzaingó y calle Ituzaingó entre Corrientes y Entre Ríos en forma parcial.

De 12:00 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

