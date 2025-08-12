Servicios
Todos los cortes de luz previstos para este martes en Córdoba
Son anunciados por la EPEC, en virtud de la realización de tareas varias. Localidades afectadas y en qué horarios.
De 08:00 a 10:00
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Alto General Paz, en forma parcial.
De 08:00 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Zona afectada: localidades Villa Valeria, Del Campillo, Bruzone, Mattaldi y zona rural de la localidad de Jovita.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Los Carolinos, en forma parcial.
De 10:30 a 12:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Alto General Paz, en forma parcial.