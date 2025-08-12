De 08:00 a 10:00

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Alto General Paz, en forma parcial.

De 08:00 a 10:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Zona afectada: localidades Villa Valeria, Del Campillo, Bruzone, Mattaldi y zona rural de la localidad de Jovita.

De 08:30 a 11:30

De 10:30 a 12:30

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio Alto General Paz, en forma parcial.