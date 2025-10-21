De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Jardín del Boulevard, Costa del Canal, Silvano Funes y Argüello, en forma parcial.

De 08:00 a 11:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Sector comprendido por Mercado Al Campo, en forma total.

De 08:00 a 08:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrio San Isidro, en forma parcial.

De 08:30 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Zona afectada: barrios: Carlos Paz Golf, Vertientes de Arredondo, Las Jarillas y sector de Ruta Provincial S271.

De 08:50 a 09:20

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: campamento de EPEC Boca del Río y planta de bombeo y purificadora de agua.

De 10:20 a 10:50

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SAN AGUSTIN

Zona afectada: localidades de: Villa San Isidro, José de la Quintana, en forma total y Los Molinos y San Agustín, en forma parcial.

De 11:00 a 11:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrio San Isidro, en forma parcial.

De 13:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Alta Córdoba, en forma parcial.

De 13:30 a 17:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Granja de Funes, Brigadier San Martín y 2 de septiembre, en forma parcial.