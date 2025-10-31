Todos los cortes de luz previstos por EPEC para este viernes en Córdoba
Desde la firma prestataria realizan interrupciones para poder cumplir con tareas varias.
06:00 a 07:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: LABORDE
Zona afectada: localidades de: Laborde y Wenceslao Escalante.
De 06:30 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrio General Roca, en el perímetro comprendido por las calles: : Independencia, A. Del Valle, Castelli y Urquiza.
De 07:30 a 07:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: PASCANAS
Zona afectada: localidad de Pascanas.
De 08:00 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: GENERAL CABRERA
Zona afectada: barrio Malvinas Argentinas, en área comprendida por las calles: avenida de Circunvalación Sur, Gran Malvina, Gaucho Rivero y Soledad.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Colocar Antena De Media Tensión Para Conexión De Línea Nueva Con La Línea Existente.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: barrio Finca del Sol
De 11:00 a 13:00
Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Solares de Argüello y UOCRA en forma parcial.