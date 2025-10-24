Viernes

De 05:30 a 10:00

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión

Localidad: BALLESTEROS

Zona afectada: Sector comprendido por las calles Ruta Nacional Nº 9, Dean Funes, Presidente Perón y Del Monte.

De 08:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Sector comprendido por Callejón Mauri, entre Camino San Carlos y Camino 60 Cuadras, en forma parcial.

De 15:30 a 17:00

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: calle Santa Rosa, entre Paseo De La Reforma y Vieytes.

Sábado

De 06:00 a 10:00

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: DEVOTO

Zona afectada: Sector comprendido por calles Catamarca, Sáenz Peña, 9 de julio, Presidente Perón, San Martín, Paraguay, Brown y 25 de mayo.

De 06:30 a 09:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: RIO CEBALLOS

Zona afectada: zonas de; Cantegril, Cooperativa Horizonte, El Caracol, Estancia San Miguel, Parque Mi Rincón, Villa Silvina, Las Mercedes, El Bosque, Los Nogales, Antena, Progreso, Villa Sol, Ariel, La Colonial , El Sauce, Bella Vista, El Talita, Cerro del Sol, El Pueblito secciones M, H, J y G y Agua de Oro.

De 06:30 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: LA CARLOTA

Zona afectada: Sector comprendido por Camino Rural Ferias y Camino Rural Colegio IPEA.

De 06:30 a 07:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: RIO CEBALLOS

Zona afectada: zonas de: El Caracol, Libertador San Martin, Villa Corema, Los Nogales Norte, La Lucinda, Villa Los Altos, Cantegrill, Sarmiento, Santa Teresita, San Cayetano, Ramenville, Hipólito Yrigoyen, Lumiere, Bella Vista, Libertador San Martin, Santa Fe, San Francisco, María Cristina, Buena Vista, Pérez Taboada, San Jorge, Plan Amuchástegui, La Quebrada, Colanchanga, Villa La Selva, Oro Verde, Centro, Las Tejas, Reconquista, El Sauce, Plasman Amuchástegui, El Pueblito sección M, Las Torres, San Ambrosio, Belo Horizonte, Camino al Cuadrado, Potrero del Alto.

De 07:00 a 10:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: ALTA GRACIA

Zona afectada: Barrio Carlos Pellegrini.

De 09:00 a 09:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: RIO CEBALLOS

Zona afectada: zonas de: El Caracol, Libertador San Martin, Villa Corema, Los Nogales Norte, La Lucinda, Villa Los Altos, Cantegrill, Sarmiento, Santa Teresita, San Cayetano, Ramenville, Hipólito Yrigoyen, Lumiere, Bella Vista, Libertador San Martin, Santa Fe, San Francisco, María Cristina, Buena Vista, Pérez Taboada, San Jorge, Plan Amuchástegui, La Quebrada, Colanchanga, Villa La Selva, Oro Verde, Centro, Las Tejas, Reconquista, El Sauce, Plasman Amuchástegui, El Pueblito sección M, Las Torres, San Ambrosio, Belo Horizonte, Camino al Cuadrado, Potrero del Alto.

De 13:00 a 13:10

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: ONCATIVO

Zona afectada: localidades de: Oncativo y Laguna Larga.

De 17:00 a 17:10

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: ONCATIVO

Zona afectada: localidades de: Oncativo y Laguna Larga.