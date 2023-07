Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió esta madrugada en la ciudad de Córdoba, luego de que dos delincuentes abordaran a un taxista en cercanías del Hospital Italiano, y a punta de pistola lo encerraran en el baúl del auto, para robarle la unidad, dinero y pertenencias y darse a la fuga, luego de una cinematográfica persecución.

Los ladrones, utilizando armas de fuego y amenazas, obligaron al conductor a desviarse de su ruta habitual y detenerse en cercanías de la ruta 19. En ese lugar, los delincuentes procedieron a robarle al conductor una suma de dinero no especificada, junto con otros efectos personales.

La Policía de Córdoba se puso en alerta tras avistar al vehículo circulando a alta velocidad. Inmediatamente se inició una persecución controlada, que culminó cuando los delincuentes abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga.

El conductor del taxi, quien había sido previamente secuestrado y encerrado en el baúl del vehículo, pudo ser rescatado sano y salvo. Una vez liberado, el conductor relató el dramático suceso que le tocó vivir.

Daniel Rivadero pasó momentos de pánico, ya que durante la persecución policial estaba encerrado en el baúl del taxi. El chofer estimó que los delincuentes circulaban a más de 120 kilómetros por hora y contó que “le rebotaba la cabeza adentro del baúl”.

Más adelante, expresó que “gracias a Dios que no se tumbaron” y relató que escuchaba los disparos policiales mientras perseguían a los malvivientes. “Sólo pensaba que detuvieran el auto y que no me mataran”, dijo sin salir del estupor por el momento vivido.

El operativo policial culminó en la intersección de las calles Bajada de Piedra y Obras Sanitarias, en el barrio Ampliación Yapeyú. Allí el personal policial logró recuperar un taxi de marca Fiat Siena que había sido previamente reportado como robado y rescatar a Rivadero.

El conductor presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades, quienes ahora se encuentran investigando el caso. Las autoridades continúan trabajando para dar con los responsables de este delito.