"Alejandra Podestá apenas era una niña cuando fue elegida para protagonizar el último film ("De eso no se habla") de la mundialmente conocida directora María Luisa Bemberg. Hasta ese momento, Alejandra había vivido acomplejada en su casa por su condición de enana. El rodaje del film la hizo sentir como nunca antes y le pareció que su vida había cambiado para siempre. Pero con los años, su final fue escrito en la sección de policiales", detalla la sinopsis del documental.



El director Tomás De Leone rescata la historia de Alejandra y busca revalorizar la trayectoria de la gran directora de cine argentino, Maria Luisa Bemberg, que revolucionó esa época, con su decisión de contratar a una joven enana en el rol de protagonista, sin experiencia en la actuación, para ser la enamorada de Marcello Mastroianni, el protagonista masculino.

La vida de Alejandra tuvo un final trágico. Luego de este film no volvió a ser popular, entró en una gran depresión y finalmente, en 2011 fue hallada asesinada brutalmente en su casa, en circunstancias poco claras.

El misterio que rodeaba la vida de Alejandra



El diálogo con Tomás De Leone, nos detalla cómo surge la idea de hacer este film documental:

-Nació mientras investigaba para otro documental. Encontré la historia de lo que había sucedido con Alejandra Podestá, y descubrí que se había montado un mito alrededor de esta película y de esta actriz y que había mucho misterio.

Me fascinó la historia, la idea genial de Maria Luisa Bemberg que era una directora muy conocida, de muchísimo éxito. Que había realizado “Camila”, nominada al Óscar, con 2 millones de espectadores. Y esa directora propuso hacer una historia de amor (“De eso no se habla”) entre una joven de talla baja y Marcello Mastroianni. Me pareció muy interesante en sí mismo. Quería contar la decisión de Maria Luisa Bemberg y quería contar cómo fue la vida de Alejandra que tuvo relaciones con el personaje que interpretó muy asombrosamente.



“Un sueño hermoso” se estrenó en 2020, el director comparte que le llevó dos años de realización, no por el rodaje en sí, sino por el tiempo necesario para buscar archivos materiales, teniendo en cuenta que Maria Luisa Bemberg y Alejandra Podestá, fallecieron. “Encontré archivo inédito, por ejemplo, la entrevista del inicio del film a Maria Luisa Bemberg, nunca antes se había visto y aparece en mi documental. Costó mucho trabajo conseguirlo y es lo que termina de darle a la película la dimensión que corresponde y es lo que conecta con los espectadores”.

En el documental, Alejandra Podestá aparece en la voz en off desde un reproductor de audio. La calidez y timidez de su presencia, está en un primer plano de ese reproductor que describe todo lo que ella sintió al ser elegida como protagonista del film de Bemberg.

¿Cómo se obtuvo ese material?



-La entrevista que ordena la estructura de Alejandra alrededor del documental son una serie de entrevistas que ella dio a medios gráficos y que nos sirvió para ordenar todo este mundo interior de Alejandra, para que el espectador la pueda conocer.

El documental tuvo una gran repercusión. Fue el único que exhibieron dos veces en la Televisión Pública, en 2020, en el ciclo de documentales de Canal Encuentro y tuvo 25 mil espectadores entre las dos funciones de estreno en Cine.ar Play, y 5 mil reproducciones en la plataforma.



“Fue uno de los más vistos del año”, detalla De Leone y agrega que “Un sueño hermoso” trajo a la luz cosas muy interesantes, como la vida de Alejandra y valorizar a la directora argentina Maria Luisa Bemberg: “Fue un documental que narrativamente avanza mucho, que gustó y entretuvo, para los que no conocían esta historia. Y revalorizar a Maria Luisa Bemberg que para mi no esta lo suficientemente valorizada”.



El realizador, también destaca a Lita Stantic (Directora, productora y guionista de cine argentino) “a quien agradezco muchísimo su participación en el documental porque para mi es la gran productora del cine argentino y las películas de Maria Luisa son lo que son porque las hizo con Lita”.

Tomás De Leone es director y productor. Su primer largometraje de ficción “El aprendiz" (2016) resultó Ganador del 31 Festival Internacional de Cine de Mar Del Plata como Mejor Película. En la actualidad se encuentra en pre producción de su nuevo largometraje de ficción “Los peces", de género fantástico.



Para ver "Un sueño hermoso":

Canal U se transmite por canal 5 de Cablevisión; TDT: Ciudad de Córdoba: Canal 30.2 (SD); Cerro Mogote: Canal 31.2 (SD). También se puede visualizar a través de www.cba24n.com.ar en este link.

Además, se puede ver en la App de SRTPlay.