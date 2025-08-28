Tormenta de Santa Rosa en Córdoba: cuándo llega y donde impacta más

Al mes de agosto aún le quedan períodos de disfrute en tierras cordobesas.

Por caso, con un jueves donde el sol sigue siendo protagonista.

Con fuertes vientos llegando del norte, se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora para hoy.

Como habitualmente, se estima una máxima de 24 grados, aunque fue superada en las últimas jornadas.

Para el viernes se anuncia, por un lado, que el cielo empieza a poblarse de nubes.

Pero también, con un mercurio en aumento.

Todo cambia con el fin de semana en marcha.

La tormenta de Santa Rosa tiene planeado llegar el mismo sábado, sí, el 30 de agosto habitual.

Desde la mañana, la inestabilidad copa la provincia.

Por eso desde el Sistema de Detección temprana del Servicio Meteorológico Nacional ya tienen vigente un “alerta amarillo” para Córdoba.

Afecta de manera puntual a casi todo el territorio, a excepción del norte y el oeste.

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, reza el informe oficial.

Para el domingo persisten las lluvias, aunque con menor impacto. Eso sí, se hace presente el viento sur.