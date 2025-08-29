La tormenta de Santa Rosa se avecina a la provincia de Córdoba y en la capital los agentes municipales se preparan para hacer frente a ochenta milímetros de caída de agua desde las tres de la mañana de este sábado.

"Tenemos que estar preparados", aseguró Fabián Freccia, de Defensa Civil del municipio, frente a la cámara de Canal 10.

La alerta roja se ubicaría en la zona este de la ciudad capital y podría abarcar localidades como Malvinas Argentinas, Mi Granja, Monte Cristo, Estación Juárez Celman y Colonia Tirolesa.

"Tenemos distintos valores; toda la zona este podemos llegar a ochenta milímetros, pero hay que ver cómo se desarrolla la tormenta", afirmó Freccia.

La incógnita sobre el fenómeno climático es si todo ocurre en un corto período de tiempo o si las lluvias se tornan espaciadas hasta el domingo por la noche.

"Venimos haciendo una limpieza desde las distintas áreas del municipio y la Provincia. Hoy se hizo un recorrido porque, muchas veces, se hace la limpieza y a los dos días volvemos a encontrar colchones que obstruyen el desagüe de las escorrentías", dijo el titular de Defensa Civil municipal.

A la hora de dar recomendaciones, Freccia remarcó la importancia de seguir los avisos de corto plazo para que la tormenta no se desate mientras las personas se encuentran en una zona sin resguardo.

Además, el funcionario aclaró que las personas deben evitar circular por la calle y, de hacerlo, encender las luces de los vehículos para trasladarse "con mucha precaución".

Números útiles

103 en casos de inconvenientes en la vía pública

107 para pedir auxilio ante problemas de salud