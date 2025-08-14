Una mujer resultó lesionada tras quedarle atrapada la mano en una maquina amasadora mientras trabajaba.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en la ciudad de Villa María, en un local comercial de Bv. España al 125.

Según informó la Policía de Córdoba, la empleada tiene 22 años y se desempeña en el sector de la cocina.

Inmediatamente fue trasladada hasta el hospital Pasteur donde facultativos del lugar constataron lesiones leves.

Se investigan las causas del hecho.