Trabajadores del PAMI inician un plan de lucha: habrá paro en Córdoba

Este jueves 18 de septiembre, desde las 11, desde PAMI confirmaron que no se atenderán trámites vinculados al sistema interconectado en las oficinas locales. La medida se enmarca en un plan de lucha nacional que lleva a cabo la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

La protesta se concreta luego del rechazo del Gobierno de abrir la paritaria salarial. Además, se busca visibilizar el deterioro en las prestaciones, situación que denuncian los trabajadores y que afecta directamente a los afiliados de la obra social.

Desde el gremio, a través de un comunicado, insistieron en que la medida busca defender “los derechos de las personas mayores y reclamar salarios dignos”. En paralelo, desde el núcleo sindical de los trabajadores no confirmaron cómo continuará el esquema del plan de lucha a futuro.