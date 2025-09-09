Trabajadores estatales de Córdoba se concentran frente a la Oficina de Trabajo

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba se sumará este martes 9 de septiembre a la Jornada Nacional de Lucha convocada por la organización a nivel nacional, que incluye paro de 24 horas, movilizaciones, asambleas y radio abiertas en diversos puntos del país.

En la provincia, la concentración central comenzó a las 10 de la mañana frente a la sede de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo, ubicada en 27 de Abril 351.

A nivel nacional, ATE también exige al Gobierno nacional reabrir las paritarias del sector público y otorgar un aumento de emergencia.

El secretario general, Rodolfo Aguiar, aseguró que la mesa política convocada por Javier Milei "no alcanza para garantizar salarios y jubilaciones dignas" y agregó: "Deben aceptar la derrota y cambiar el rumbo de la economía".

Los reclamos de los trabajadores abarcan la reincorporación inmediata de quienes fueron despedidos en el Estado nacional, provincial y municipal, la reapertura urgente de paritarias, la recomposición salarial y la garantía de estabilidad laboral mediante el pase a planta permanente.

Además, la jornada exige la anulación del protocolo anti-movilizaciones, el rechazo al pase a disponibilidad y a la privatización de empresas públicas.

El Consejo Directivo Provincial invitó a las trabajadoras y los trabajadores a sumarse a la jornada y señaló: "Habrá mate cocido, pan y radio abierta. Sumate. Porque la lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores es ahora".

La medida de fuerza afectará a toda la administración pública nacional, a los entes autárquicos, al personal civil, a los docentes civiles, a las universidades nacionales, a la administración provincial, al sector de salud y a los municipios de Córdoba.