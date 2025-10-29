Se cumplen tres años de la tragedia vial de las Altas Cumbres protagonizada por Oscar González y en la que perdió la vida Alejandra Bengoa. Por el hecho, además, sobrevivieron con gravísimas lesiones su hija Marina y una amiga, Alexa.

El próximo 20 de noviembre se realizará una audiencia en tribunales en la que la defensa de González ofrecerá una probation y una reparación económica. En ese marco, las familias de las víctimas presentaron un jury a la fiscal Analía Gallarato.

Además, en una carta abierta, le solicitaron a la fiscal que se aparte de la causa. Cabe recordar que Gallarato instruyó la investigación y estará en la etapa del juicio.

“Si usted hace a un lado el ego que la mantiene insólitamente aferrada a esta causa y renuncia a ella, la sociedad y estas familias se lo agradecerán siempre y reconocerán su humanidad ante tal gesto”, expresa el texto publicado por las familias.

Respecto a la probation (una reparación económica a las víctimas) ofrecida por la defensa de González, el papá de Alexa, Gustavo Alvarez, dijo que se opondrán. La decisión quedará en manos de la Cámara del Crimen de Villa Dolores.

La presentación del jury fue realizada junto a la legisladora Luciana Echevarría (MST-FITU) , que denunció la impunidad de González y aseguró que seguirán “exigiendo que se aparte a Gallarato, que se rechace la probation y que haya justicia para Alejandra, Alexa y Marina”.