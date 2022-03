En el marco del juicio por la tragedia de General Bustos, familiares del motociclista asesinado pidieron el cambio de carátula para el joven de 19 años que manejaba la Jeep que provocó los hechos

En ese marco, Carlos Nayi, abogado que representa a la familia del asesinado, en primer lugar aseguró:

"No es un accidente, se trata de un asesino al volante, la persona conducía de una manera temeraria, no imprudente, no negligente, una camioneta de alta potencia en un barrio populoso"

Concretamente, piden que el automovilista sea juzgado por homicidio culposo agravado y daño, delito que contempla de 8 a 20 años de prisión.

Sobre si podía entender la facultad de sus actos, Nayi afirmó: "La querella está convencida que (el automovilista) se ubicaba en tiempo y espacio, sabía dirigir sus acciones y tiene un problema que es el consumo agudo de alcohol".

En ese sentido, señaló que es el fiscal Andrés Godoy quien está a cargo de la causa y actualmente está analizando el cambio de carátula y señaló que la semana que viene será decisiva para determinar esa decisión.