Septiembre se está yendo con una estadística que duele: en Córdoba, durante este mes ya son cinco los adolescentes que fallecieron por muerte súbita, tres de los cuales perdieron la vida mientras realizaban algún tipo de actividad física.

El último fue este sábado por la tarde, en la localidad de Sebastián El Cano, en el norte provincial.

Se trata de Santino López, de solo 13 años, quien se descompensó mientras jugaba al fútbol en una cancha del club Ilusión del Norte. Según informó la policía, el joven fue trasladado inmediatamente al hospital local, acompañado por su madre y una enfermera. Ya en el nosocomio, los médicos constataron su fallecimiento y confirmaron que sufrió un paro cardiorrespiratorio.

En el caso interviene la Fiscalía de la 9.ª circunscripción de Deán Funes, a cargo de la Dra. Analía Cepede.

Santino formaba parte de las divisiones inferiores del Club Sportivo Balnearia, motivo por el cual la Liga Regional de Fútbol de San Francisco realizó una publicación en sus redes sociales haciendo referencia al lamentable episodio: “Con profunda tristeza, elevamos nuestras oraciones y expresamos las más sinceras condolencias a toda su familia”, publicaron.

Lo mismo ocurrió con el club Ilusión del Norte, donde Santino estaba jugando al momento de descompensarse.

Anteriormente, dos adolescentes también fallecieron durante septiembre por muerte súbita mientras realizaban actividad física.

El primero fue Amadeo Ruiz, también de 13 años, quien jugaba al fútbol en la octava división del Club San Lorenzo, del barrio Las Flores. Su muerte ocurrió el 11 de septiembre y fue constatada por los médicos del Hospital de Niños.

Días después, el 15 de septiembre, falleció Facundo Arias Prieto, también de 13 años.

En este caso, su deceso se produjo, también por muerte súbita, mientras realizaba educación física como estudiante del IPEM Arturo Illia, de Villa Carlos Paz.