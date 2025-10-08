Un choque triple, entre dos motos y un auto, provocó la muerte de un joven de 24 años y dejó a otras dos personas internadas este miércoles en la Ruta 9 Norte.

El accidente ocurrido a la altura de la Localidad de Estación Juárez Celman en horas de la tarde involucró a un Renault 9 y una moto Keller 110cc y otra Rouser.

Un servicio de emergencia constató el fallecimiento del conductor de una de las motos en el lugar del siniestro vial.

Por otra parte los otros dos heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud con lesiones cuya gravedad se desconoce.

La Policía Caminera dispuso un corte total en a la altura de Barrio Ciudad de los Niños y el desvío por colectora.