Tragedia en Córdoba: un operario cayó desde el techo de un súper y murió en el acto

Un grave accidente laboral se registró este miércoles por la mañana en Córdoba.

En Villa Allende, un operario de 32 años murió tras caer desde unos seis metros de altura cuando realizaba tareas de mantenimiento en el techo de un supermercado ubicado sobre calle Alsina al 400.

Según las primeras versiones, el hombre integraba una cuadrilla externa contratada para realizar trabajos de reparación en distintas sucursales de la cadena de supermercados. En medio de las tareas, una parte del techo cedió y el operario cayó al vacío, golpeando con fuerza en el sector del depósito.

Según confirmó la Policía, un servicio de emergencias acudió al lugar, pero el trabajador ya había fallecido producto del fuerte impacto. La zona permanece cercada y se dio intervención a la Policía Judicial para llevar adelante las pericias.

La fiscalía de turno aún debe determinar las causas del siniestro y si se respetaban las normas de seguridad exigidas para este tipo de trabajos en altura.